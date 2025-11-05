¿Quién es Grecia Quiroz García? Esposa de Carlos Manzo y próxima alcaldesa de Uruapan (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, tomará posesión como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. Pero, ¿quién es ella? Aquí te contamos.

Sería este miércoles 5 de noviembre, que Grecia Quiroz tome protesta ante el Congreso de Michoacán, como alcaldesa del municipio michoacano, en sustitución de su esposo, quien fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre.

Fue la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres, a través de una notificación dirigida a los integrantes de la LXXVI Legislatura, que tendrá un único asunto: “Lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidente municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán.”

De acuerdo con la diputada Fabiola Alanís, sólo faltaba la notificación sobre la ausencia definitiva de Carlos Manzo. Sin embargo, la sesión de este martes donde se preveía que el pleno del Congreso local diera el aval a la viuda de Manzo Rodríguez, fue cancelada por las manifestaciones que se registran en Morelia y otros municipios.

¿Quién es Grecia Quiroz García?

Grecia Itzel Quiroz García es licenciada en Ciencias Políticas. Además, tiene dos hijos, los cuales procreó junto a Carlos Manzo.

Actualmente, y hasta que tome posesión como alcaldesa de Uruapan, se desempeñaba como titular del DIF Municipal.

Su trayectoria política la impulsó a lado de su esposo Carlos Manzo, bajo el ‘Movimiento del Sombrero’.

En 2024, Grecia Quiroz García aspiró a la candidatura independiente por el Distrito 20 de Uruapan.

Foto: Facebook Carlos Manzo | Carlos Manzo (izq), junto con una habitante de Uruapan (centro) y su esposa Grecia Quiroz (der).

¿Qué ocurrió con Carlos Manzo?

El pasado 1 de noviembre, Carlos Manzo se hizo presente en el Festival de las Velas 2025, en el que acompañó a decenas de familias, por las celebraciones en torno al Día de Muertos en Uruapan.

Durante el evento, un sujeto le disparó, en varias ocasiones, con un arma de fuego. El presidente municipal recibió los primeros auxilios en el lugar y luego lo trasladaron a un hospital. Sin embargo, falleció por las lesiones.

Uno de los presuntos culpables fue abatido en el lugar, mientras otros dos quedaron bajo custodia.