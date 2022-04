¿Quién es Andrea Chávez, la joven diputada de Morena que admira AMLO? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de abril. La joven morenista de 25 años, Andrea Chávez Treviño, actual diputada federal de Chihuahua, ha estado en la mira de todo México luego de proclamarse fiel servidora del pueblo y admiradora del mandatario Andrés Manuel Lopez Obrador en su más reciente publicación en Twitter.

Lopéz Obrador mencionó a la diputada en su conferencia de este miércoles, llamándola su ‘tocaya’; resaltó su forma de argumentar en la Cámara de Diputados a su corta edad.

«Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya, porque así como ella hay muchos, hay relevo generacional. Eso es lo mejor que se puede aportar»,dijo.

Por ello Andrea Chávez en respuesta a la mención del Presidente, se dijo emocionada y a través de un tuit:

«Las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con el ejemplo».

Y resaltó:

«Las y los niños que vivimos la absurda ‘guerra contra el marco’ tenemos memoria (…), la 4T es la esperanza de las nuevas generaciones: hay relevo».

La diputada más joven de la actual Legislatura, anteriormente fue foco de atención luego de interrumpir el discurso de Zavala, a quien le recordó la inseguridad que vivió su tierra natal, Ciudad Juárez, durante la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón.

En dicha intervención la diputada Andrea Chávez recordó el caso de Iván Reyes Arzate, exmando de la Policía Federal en los tiempos de Genaro García Luna, jefe policiaco de seguridad, que ayer se declaró culpable de delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.

“Quiero aprovechar que el día de hoy Felipe Calderón estuvo en Ciudad Juárez, tras 10 años de no haber visitado mi ciudad una ciudad golpeada por la guerra contra el narco”, dijo Chávez desde su curul.

“…Y el PAN, precisamente las y los diputados federales del PAN, pretenden ocultar que hace unas cuantas horas, Iván Reyes Arzate, exmano derecha de Genaro García Luna, mejor conocido como el «Zar» antidrogas de Felipe Calderón se acaba de confesar como narcotraficante en E.U.”.

«Tantita dignidad y tantita memoria pídanle perdón al pueblo de México y regrésenle por favor la dignidad a la política».

¿Quién es Andrea Chávez?

Ella rindió protesta como diputada este 29 de agosto. Se destaca por su pensamiento feminista y ser activista por los derechos humanos.

Ha participado en distintos medios de comunicación, mesas de análisis y redes sociales, desde donde ha defendido el proyecto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Andrea Chávez comenzó su vida pública en 2015. En ese año cursaba el quinto semestre de la licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La joven chihuahuense fue seleccionada para representar a México en el foro ‘Youth, Peace, and Security’.

Este programa de empoderamiento juvenil y feminista fue organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Amman, Jordania.

A través de Twitter, donde tiene 93 mil seguidores, la joven feminista ha dado a conocer su propósito como diputada:

“Busco representar en la Cámara baja a quienes durante décadas han sido condenados al olvido, a la marginación, a la violencia y a la pobreza, en aquellas zonas que fueron campo de guerra durante el sexenio de Calderón, poniendo siempre mi trabajo al servicio de las y los juarenses”.

Desde que tenía 15 años, la chihuahuense es activista social. Durante años ha luchado a favor de los derechos de las mujeres.

Asimismo, el proyecto buscaba darle a la comunidad femenina herramientas para aprender a liderar.

La diputada participó en el mismo congreso durante años, luego comenzó a fungir como asesora parlamentaria en el Senado en 2018.

La joven diputada trabajó en labores de investigación sobre temas de violencia de género; en particular, se enfocó en la problemática del feminicidio.

En 2019 ganó gran popularidad en la red tras la viralización de un video: en una mesa de debate donde contrastó la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador con la del expresidente Felipe Calderón.

Ahora tras la difusión de sus ideas, la chihuahuense continua con su activismo. En marzo de 2020 participó en el Foro de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios.

