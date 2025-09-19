!Qué triste! Murió “papayita”, sus “compañeros” le dieron a tomar desengrasante (13:33 h)

2025/09/19  De Redacción ADN
0


Torreón, 19 de septiembre. Trabajador de limpieza en Torreón, #Coahuila, falleció tras beber desengrasante adulterado por compañeros.

Tras su hospitalización fue dado a conocer el acoso que vivía Carlos disfrazado de “bromas” como robarle su comida, ponchar las llantas de su bicicleta y esconder su celular.

Colectivos exigen justicia por la violencia interpersonal y la desatención a la salud mental que contribuyen a estas tragedias.

