¿Qué te depara el destino este fin de semana? (20:00 h)

Aries

Fin de semana de estar muy alegre, sientes que la vida te está dando la oportunidad de crecimiento en tu persona y en cuestiones laboral. Recuerda que tu mente es muy fuerte y siempre vas a realizar lo que deseas, así que no desaproveches esta oportunidad de estar mejor y empieza un plan de trabajo para estos días. Te invitan a salir de viaje para finales de mes, te llega un dinero extra que no esperabas por cuestiones de premio en la lotería con los números 07 y 22.

Recuerda que tu día mágico va a ser el sábado, este día te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a todos los Ángeles lo que tanto necesites que será cumplido muy pronto. En el amor es mejor darse cuenta a tiempo que la persona que esta a tu lado no era para ti y separase de la mejor manera. A los Aries que están solteros les llega un amor del signo de Capricornio o Virgo que va a ser muy compatible contigo, te busca un familiar de fuera para invitarte a irte de vacaciones.

Tauro

Tauro fin de semana de mucha felicidad, cuídate de problemas de garganta y estómago, recuerda que a ti te dan los nervios en ese punto, así que trata de salirte a relajarte y empezar una rutina de ejercicio. Ya no pienses tanto en lo que puedes hacer y no. Recuerda que tu signo es muy fuerte y eso te hace ser merecedor de una vida llena de éxitos, el día sábado va a ser de comunicación con lo espiritual.

Por eso te recomiendo que ese día prendas una vela de color rojo y le pidas a tus Ángeles que necesitas y veraz como se verá cumplido muy pronto. Recuerda que ese día es mágico para ti, por eso trata de resolver todos los asuntos que tengas pendiente en tu vida. Tus números de la suerte son 30 y 27, trata de agregarle tu día de nacimiento antes para personalizar la suerte. Te compras ropa para una fiesta, recibes la invitación para ir a un concierto de música.

Géminis

Viernes de estar analizando un cambio de actitud contigo mismo, recuerda que no te la puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudieras haber hecho y es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas, trata que tu vida amorosa no se centre en eso y dejar que fluya más el amor. En este fin de semana trata de limpiar tu alma, así que te recomiendo irte a caminar y meditar y así recuperar tu tranquilidad emocional.

Este domingo tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol y poner una vela de color rojo y pedir a tu ángel guardia lo que necesitas y veraz que muy pronto se verá cumplido. Tus números de la suerte son 09 y 76. Va a ser un fin de semana de muchas fiestas o reuniones, pero trata de no excederte en el alcohol y comida sé más controlado en ese aspecto para después no te dé cruda moral.

Cáncer

Este viernes tendrás varias juntas de cambios de puesto y modificación de salarios, así que trata hablar con tus superiores para que te den un aumento de salario o un bono de compensación. Recuerda que estas en el tiempo de crecer económicamente, estos tres días trata de tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfríe. A veces tu pareja se encela de que te pasas mucho tiempo con tu familia, trata de resolver esa situación.

Te llega un dinero extra por una deuda del pasado, tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 41 y vendrá a ti un premio grande. Cuídate de dolores de estómago o intestino, recuerda seguir con la dieta. Sigue con tus estudios los fines de semana que ya el inglés lo estás dominando. Sabrás de un divorcio familiar que te va a doler mucho emocionalmente, arreglas papeles de pasaporte o residencia extranjera.

Leo

Leo fin de semana de sacar todo lo que tenías guardado en tu closet y renovarse por completo. Recuerda que tu signo su elemento es el fuego y eso lo obliga a no tener nada que le estorbe para poder avanzar. Así que utiliza estos tres días de renovar energías en tu casa, ya no pienses lo que no es, recuerda que tu mente es fuerte y siempre atrae lo que desea. De esta manera a poner puros pensamientos positivos y dejar los celos a un lado.

Viernes de estar un poco molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y solo te buscan cuando necesitan un favor, recuerda que nunca esperes lo que no va a llegar es mejor cambiar de amistades. Para los Leo que están con pareja va a ser un fin de semana de mucho amor y pasión, ten cuidado con lo que comes. Trata de cuidarte del intestino o estómago, trata de estudiar más para los exámenes, tus números de la suerte son 05 y 41.

Virgo

Virgo fin de semana de estar tomando decisiones importantes en tu vida amorosa, yo sé que a veces te cansas de la relación de pareja, pero trata de no ser tan extremista y siempre llegar a un buen acuerdo en tu relación. Recuerda el amar es referencia a tener, sin embargo, no a obligar deja que todo fluya en el amor. Viernes de tener algunas dificultades con personas de tu trabajo, trata de renovar tu casa y pintarla de colores claros para que te llegue más abundancia.

Celebras el cumpleaños de un familiar, terminas de hacer pagos atrasados, trata de cuidarte de problemas de garganta y pulmones. Recuerda dejar el tabaco, tus números de la suerte son 17 y 20. Te llega la propuesta de un negocio por línea, trata de tener más ingresos y así estar menos presionado con tus deudas.

Mhoni Vidente horóscopos fin de semana: Libra

Ve con calma en tus decisiones de trabajo, recuerda que eres muy intenso y a veces no piensas lo que vas a hacer. Así que trata de meditar y pedir un consejo antes de tomar una determinación en este día y más si quieres salirte de tu ámbito laboral. Trámites de cambiar de casa o buscar un departamento para estar un poco más independiente en tu vida, recuerda que es bueno vivir aparte de tus padres para que puedas madurar.

Sales de viaje en este mes de diciembre y decides comprar ya los boletos del pasaje. Tu pareja te invita a vivir juntos o ser padres, trata de pensarlo antes de tomar una decisión. Te busca tu mami porque se siente deprimida, trata de darle apoyo moral, tus números de la suerte son 23 y 40.

Mhoni Vidente horóscopos fin de semana: Escorpión

Escorpión fin de semana de estar analizando como progresar más en tu vida, recuerda que estas en tu mejor época, así que no tengas miedo y trata de reinventarse en todo lo que puedas sobre todo en cuestión laboral. Ten cuidado con problemas de espalda y huesos, trata de no cargar cosas pesadas y si vas a empezar una rutina de ejercicio no lastimarte.

Te busca una expareja para tener una reconciliación, trata de cerrar círculos y dejar eso atrás, recuerda que si ya te hizo te la va a volver hacer, es mejor conocer personas más compatibles. Te compras un celular nuevo y cambias el sistema de pago. Tus números de la suerte son 09 y 88, sé más cuidadoso con tu dinero y si te piden prestado no hacerlo para que no te roben la suerte.

Mhoni Vidente horóscopos fin de semana: Sagitario

Sagitario fin de semana de reinventarse y darle comienzo a la mejor época de este año para ti, que es tu etapa de cumpleaños. En este viernes es día de empezar un nuevo proyecto de trabajo, recuerda que en este día las energías positivas van a estar de tu lado. Así que trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral y así asignarte un nuevo puesto. No hagas tanto caso a los chismes y malos comentarios que hacen de ti, recuerda que tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes, trata de seguir con la dieta en este fin de semana.

Te festejas este sábado por tu cumpleaños, solo trata de no juntar a amores del pasado. Recibes un regalo que no esperabas, eres el mejor en cuestión de carisma del zodiaco. Toma un curso los sábados de periodismo y actuación, que eso te va a ayudar mucho en tu desempeño como persona. A los Sagitarios que están casados, traten de no discutir por nada, tengan más paciencia con su pareja, recuerden que tú eres el pilar de tu familia. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 21 y 90.

Mhoni Vidente horóscopos fin de semana: Capricornio

Tres días de estar con mucha suerte alrededor de ti, recuerda que es tu tiempo de crecer en lo personal para que puedas estar de lo mejor, solo trata de ya cerrar círculos en el amor. Recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar las relaciones pasadas, así que empieza a ya dejarlas a un lado y avanzar en la vida. Viernes de estar con mucho trabajo y te van a ofrecer un contrato nuevo y va a ser muy bien pagado, de esta manera que no desaproveches la oportunidad. Recibes una oferta de comprar una casa o departamento, hazlo que eso te ayudará a sentir más seguro en tu vida.

A los Capricornio que tienen ya pareja seguirán muy estables y de lo mejor, solo traten de dejar a un lado las infidelidades y ya madurar en tu vida amorosa. Sábado de salir de fiesta con tus amigos, arreglas tu cuarto o sacas de tu closet lo que ya no utiliza. Recuerda ahorrar que eso te ayudará a sentirte más seguro en tu vida económica. Tu golpe de suerte con los números 35 y 01, en este tiempo no hagas tanta confianza con personas que acabas de conocer, es mejor mantenerse al margen.

Mhoni Vidente horóscopos fin de semana: Acuario

Acuario fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu trabajo y tu vida personal, recuerda solo no alterarte y realizar todo lo que este a tu alcance. Te invitan a salir a cenar este viernes, sigues con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor. Recuerda que tu signo es el más atlético del zodiaco, ten cuidado con los problemas con deudas del pasado, solamente trata de administrarte más en lo económico.

Entras a hacer la maestría y un curso de inglés, solo trata de poner atención a todo lo que realizas para que no tengas ningún contratiempo en tus estudios. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 29, solamente trata de no platicar tu suerte. Ten cuidado con lo que comes, recuerda que si ya estas a dieta, trata de no dejarla. A los Acuario que están casados les vendrá un embarazo sorpresa y a los Acuario que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra.

Mhoni Vidente horóscopos fin de semana: Piscis

Piscis fin de semana de estar reacomodando tu vida, recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento y eso te hace siempre estar buscando el mejor bienestar para ti. Este es el momento de tomar decisiones que cambien tu contorno, así que no lo dudes y saca de tu vida todo lo que no es para ti. Te invitan a una fiesta este sábado, tú ve que también necesites conocer más personas. Recibes un dinero extra este viernes con los números 02 y 98, solo trata de no platicar tanto tus planes para que no se te salen.

Ya no seas tan rencoroso en el amor, si tu pareja todavía te ama date otra oportunidad para que puedas estar en paz en tu vida. A los Piscis que están soleros les va a venir un amor del signo de Cáncer o Libra que va a ser muy compatible contigo, solo no le pongas trabas la relación, tú déjate querer. Tomas un curso de diseño o medicina alternativa, recuerda que tu signo siempre necesita estar ocupado para que su energía positiva crezca.

