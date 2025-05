¿Qué pasa si no tramito el CURP biométrico? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo. CURP biométrico, ¿es obligatorio? © Canva

Desde el año pasado fue implementado un nuevo formato de Clave Única de Registro de Población (CURP) el cual es llamado CURP biométrico. Desde que se dio a conocer esta implementación, la ciudadanía no sólo cuestiona cuáles son los requisitos para tramitarla, sino también en dónde se puede tramitar y quiénes tienen que llevar a cabo este proceso.

Entre las dudas que manifiesta la población, están las posibles consecuencias de no tramitar este CURP biométrico, así como qué se puede hacer para sacarla cuando antes, en caso de que resulte ser obligatorio tenerlo.

¿Qué pasa si no tramito el CURP biométrico?

En caso de que no tramites el CURP biométrico y estés pensando en obtenerlo para uso de identificación personal, te compartimos que al momento, sólo se tramita en Veracruz. El CURP biométrico puede ser tramitado en municipios como Xalapa, Poza Rica, Misantla y Coatzacoalcos.

Aunque al momento no se haya informado cuándo se podrá tramitar en otros estados, se tiene planeado hacerlo obligatorio en todo México, para que vayas tomando tus precauciones y sepas qué es lo que se necesita para comenzar el proceso de obtención. Hasta que el gobierno de México no confirme la obligatoriedad, no pasa nada si no llevas a cabo el trámite.

La diferencia entre el CURP tradicional y el biométrico, es que éste último tiene información de rasgos de personalidad que son atribuibles de manera individual, como la toma del iris, las huellas dactilares y la fotografía de rostro completo. La propia Secretaría de Gobernación, en su momento, aclaró que como institución, ellos no han “emitido ningún comunicado oficial a las entidades federativas para hacerla obligatoria o que se sujete a la obtención de algún otro trámite o servicio”, refirió también que “no corresponde a una política respaldada por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo)”.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el CURP biométrico?

Para obtener el CURP biométrico, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos:

Identificación oficial

CURP certificada por el Registro Civil

Correo electrónico

En el caso de recién nacidos o menores de edad, es necesario presentar la CURP del menor, así como del padre, la madre o el tutor El Heraldo

