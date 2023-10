¿Qué estados suspenderán clases 1, 2 y 3 de noviembre 2023? (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que se suspenderán las clases el 1 y 2 de noviembre en algunas escuelas de México debido a las celebraciones de Día de Muertos 2023. Aunque el calendario escolar del ciclo 2023-2024 originalmente solo establecía la suspensión para el Día de Muertos, las autoridades decidieron que no habrá clases el miércoles 1 y jueves 2 de noviembre en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de algunos estados del país.

En Yucatán, se ha confirmado que no habrá clases el 1 y 2 de noviembre. Los alumnos podrán disfrutar de un descanso doble y retornarán a las aulas el viernes 3 de noviembre.

Además, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también tendrán suspensión de clases los dos primeros días de noviembre por las festividades de Día de Muertos, pero deberán reanudar sus actividades el viernes.

Otras instituciones de educación superior que no tendrán clases el 1 y 2 de noviembre incluyen la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En Tlaxcala y el Estado de México (Edomex), el calendario escolar ha tenido ajustes para permitir que los estudiantes y maestros disfruten de un puente en estas fechas relacionadas con las tradiciones mexicanas. Por lo tanto, no habrá clases el viernes 3 de noviembre en las escuelas de educación básica de estos estados. Se ha confirmado que los alumnos no tendrán clases los días jueves 2 de noviembre y el viernes 3 de noviembre, lo que les brindará cuatro días seguidos de descanso al unirse con el fin de semana. No obstante, los estudiantes de estos estados sí tendrán clases el miércoles 1 de noviembre.

Es importante señalar que los ajustes en el calendario escolar se han realizado a nivel estatal, ya que el calendario nacional indicaba únicamente la suspensión para el jueves 2 de noviembre, Día de Muertos. Se espera que en los próximos días más estados emitan anuncios sobre los días en que no habrá clases en noviembre.

En México, el Día de Muertos es una tradición profundamente arraigada que une a personas de diversas culturas a lo largo y ancho del país. Esta festividad se celebra de múltiples maneras el 1 y 2 de noviembre, rindiendo homenaje a los seres queridos fallecidos. Las familias colocan ofrendas en sus hogares y visitan los panteones para dejar flores y recordar a los difuntos. La celebración del Día de Muertos tiene una rica historia que se remonta a miles de años, y actualmente es una de las festividades más esperadas y entrañables en México.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir