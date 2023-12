¿Qué es un ‘ugly sweater’? El origen de los suéteres feos de Navidad (17:00 h)

Los ‘suéteres feos’ ya están en todas partes pues los puedes encontrar en la televisión, en series, películas, en redes sociales, pues las más reconocidas celebridades e influencers gustan de usar esta ropa durante las fiestas decembrinas o incluso entre tus contactos que presumen este atuendo en pareja.

¿Qué es un ‘ugly sweater’?

Piensa en el suéter más feo que te han regalado, sí, ese lleno de elementos navideños, como un Santa Claus o un reno gigante, repleto de nieve, con colores que ni siquiera combinan, incluso algunos pueden tener luces que prenden, eso es un ‘ugly sweater‘.

En Estados Unidos y Canadá, el ‘National Ugly Christmas Sweater Day‘ se celebra el tercer viernes de diciembre, por lo cual en 2021 se festejó el pasado 17 de este mes.

Este ritual se remonta al 2011 cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego creó un sitio web para exhibir los suéteres de Navidad más horribles posibles, esta idea fue tan exitosa que algunas cadenas de televisión se sumaron a la celebración.

Origen de los ‘ugly sweaters’

El nacimiento de los ‘suéteres feos’ data desde hace muchos años, pues las abuelitas se encargaban de tejer alguno y se lo regalaban a sus nietos. Ahora, esas prendas son una reliquia muy a la moda para celebrar Navidad.

Sin embargo, la televisión y el cine se han encargado de hacerlos realmente populares y algunos consideran a Bill Cosby, como el padre de los ‘ugly sweaters’, ya que en su programa ‘The Bill Cosby Show‘, emitido de 1984 a 1992, mostró una gran cantidad de suéteres con combinaciones dudosas e incluso en algunos lucía peines de diferentes colores o ciudades.

Películas como ‘El Grinch’ (2000) y ‘El Diario de Bridget Jones’ (2001) también sentaron las bases de esta moda, que ha sido retomada por series famosas como ‘Modern Family‘, ‘How I Met Your Mother‘, ‘Two and a Half Men‘, sólo por decir algunas.

¿Dónde comprar un ‘ugly sweater’?

Debido a que la demanda se ha elevado exponencialmente en los últimos años, los suéteres navideños feos pueden ser comprados en las diferentes tiendas departamentales, así como en Amazon y Mercado Libre.