¿Qué es el aviso de retención y para qué sirve? (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre, Recibir un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implica realizar una serie de procesos que te ayudarán a tener las cuentas claras, recibir los recursos necesarios y sobre todo iniciar y concluir el recorrido para hacer que tu vivienda sea un patrimonio.

Una vez obtenida tu precalificación es necesario obtener el Aviso de Retención de Descuentos, una notificación necesaria para que tu empleador empiece a tomar la parte de tu salario que se abonará para el pago de tu crédito.

Es un proceso muy importante, pues es el que permitirá que tus aportaciones patronales y la parte de tu sueldo se destinen a reducir tu nueva deuda.

Si cambié de trabajo ¿tengo que avisar a mi nuevo patrón?

Este aviso es muy importante al iniciar tu proceso de crédito, pero es necesario a largo plazo, es decir, todo el tiempo que te tome pagar tu deuda.

Sabemos que la vida laboral no siempre se mantiene igual, por ello es necesario que cada vez que cambies de trabajo actualices tu Aviso de Retención de Descuentos, para que tanto tu nuevo empleador como nosotros sepamos cuánto tomar de tu sueldo para liquidar tu saldo pendiente.

También será necesario si por una emergencia empleaste alguno de nuestros programas de suspensión de descuentos y es momento de reanudar tus pagos.

¿Cómo obtengo este aviso?

Toma en cuenta que este proceso arranca a la par de que se autoriza el crédito. En Infonavit, al formalizar tu crédito generaremos tu Aviso de Retención de Descuentos, para que después tú sigas los siguientes pasos:

Entra a infonavit.org.mx y ve al apartado “Mi Crédito”.

Una vez ahí ve a la pestaña “Avisos de suspensión, retención y modificación de descuentos”, y confirma la información que se presenta.

Con los datos correctos, descarga el documento.

Entrégalo al personal de Recursos Humanos de la empresa donde laboras, para que sea firmado por el responsable autorizado.

Una vez avalado por tu empleador, debes entregarlo a un notario público para que de manera formal se puedan hacer retenciones a tu salario.

No te preocupes si aún no concretas la operación de compra de tu casa o departamento o no has recibido los recursos para la remodelación que quieres, todos los descuentos hechos siempre se irán directamente a cubrir tu deuda y cada peso se guardará a tu nombre.

Tú eres nuestro principal apoyo en este proceso, pero la responsabilidad es de todos, así que tanto el área de Recursos Humanos de tu empresa, así como nosotros, tenemos que apoyarte en todas tus dudas.

Para más detalles checa nuestro sitio infonavitfacil.mx o llama al Infonatel al 800 008 3900, desde cualquier parte del país.

