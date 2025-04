¿Qué es ‘cardenal in pectore’, figura secreta de ‘Cónclave’ tras la muerte del Papa? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de abril. Tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica enfrenta el Cónclave, proceso para elegir al nuevo Papa.

Hasta ahora, ya se designó al Cardenal Camarlengo: Kevin Joseph Farrell, cuya función es verificar la muerte del Sumo Pontífice, sellar las habitaciones privadas del Papa y gestionar los bienes de la Santa Sede.

Sin embargo, uno de los misterios que podrían revelarse en los próximos días es si José Mario Bergoglio , mejor conocido como el Papa Francisco , tenía un cardenal in pectore , una de las figuras de la Iglesia Católica que aparecen en la película ‘Conclave’, donde se explica qué es el delito de simonía .

¿Qué es un cardenal in pectore? ¿Por qué es importante conocer si el Papa Francisco tenía uno? ¿Qué pasa si no se da a conocer?

¿Que es un cardenal in pectore, de acuerdo con la Iglesia Católica?

Se trata de una figura que despierta curiosidad y misterio en el ámbito de la Iglesia Católica, especialmente tras su representación en la película ‘Cónclave’, disponible en streaming.

El término “in pectore” proviene del latín y significa “en el pecho”. Este concepto se refiere a un cardenal que ha sido nombrado por el Papa, pero cuyo nombre se mantiene en secreto.

Se trata de una designación confidencial, que se lleva a cabo por diversas razones, generalmente relacionadas con la seguridad del nombrado o el contexto político y social en el que se encuentra.

En la práctica, el cardenal in pectore tiene los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro cardenal, pero su nombramiento no es reconocido públicamente hasta que el Papa decida hacerlo.

Historia del cardenal in pectore

La práctica de nombrar cardenales in pectore tiene una larga historia en la Iglesia Católica y sus raíces se remontan al Siglo XVI, aunque se consolidó en el siglo XVII.

De acuerdo con la Iglesia Católica, la base jurídica para nombrar a un cardenal in pectore se encuentra en el Código de Derecho Canónico de 1983. Esta normativa otorga al Papa la facultad de nombrar cardenales en secreto.

El Papa Francisco falleció luego de haber estado hospitalizado y de ser dado de alta de una enfermedad en las vías respiratorias. (AP)

“En el canon 351 se explica que los cardenales son elegidos libremente por el Papa, entre varones (normalmente obispos, aunque también pueden ser simples sacerdotes) que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de los asuntos”, explica el sitio Catholic.net.

A lo largo de la historia, papas como Clemente VIII y Juan Pablo II utilizaron esa designación para proteger a aquellos que podrían estar en riesgo debido a su fe o posición.

Juan Pablo II, el Papa que nombró a 4 cardenales in pectore

De acuerdo con el sitio Catholic.Nnet, uno de los primeros portales católicos de internet, el Papa Juan Pablo II fue uno de los que más relevancia le dio a la figura de cardenal in pectore, al realizar cuatro nombramientos de ese estilo.

Uno de los primeros, de acuerdo con Catholic.net ocurrió en 1979; sin embargo, el nombre se reveló hasta el 28 de junio de 1991. Se trataba del Cardenal Ignatius Kung Pin-mei (1901-2000), quien era obispo de Shangai. Su nombramiento como cardenal in pectore se debió a que se encontraba encarcelado, por lo que no era oportuno dar a conocer su nombramiento.

Ralph Fiennes interpreta al cardenal Lawrence en la película ‘Cónclave’ que ganó en los Premios Oscar 2025. (Especial)

En febrero de 1998, Juan Pablo II encabezó una ceremonia para nombrar a 22 nuevos cardenales, de los cuales dos eran in pectore. Sus nombres fueron conocidos tres años después, en 2001: Marian Jaworski (de Ucrania, nacido en 1926) y Janis Pujats (de Letonia, nacido en 1930).

Años más tarde, en 2003, el Papa Juan Pablo II nombró a otro cardenal in pectore; sin embargo, su identidad nunca se reveló.

El 6 de abril de 2005, después de la reunión de cardenales que gobierna la Iglesia, el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, aclaró que el nombre del cardenal in pectore no aparecía en el testamento del Papa y que, por lo tanto, esa persona no participaría en el Cónclave.

¿Cuáles son las funciones y limitaciones del cardenal in pectore?

Aunque el cardenal in pectore tiene acceso directo al Papa y puede ser consultado sobre temas relevantes, su influencia se ve limitada mientras su nombramiento permanezca en secreto.

Por ejemplo, no puede participar en un cónclave ni en otras ceremonias papales. Solo después de que el Papa haga pública su identidad, el cardenal asume plenamente sus derechos y deberes, incluyendo la posibilidad de votar en la elección del nuevo Papa.

La película ‘Cónclave’ y la representación del cardenal in pectore

En la película ‘Cónclave’ —que ganó la estatuilla de Mejor Guión Adaptado en los Premios Oscar 2025 y fue dirigida por Edward Berger con base en la novela de Robert Harris—, se introduce un personaje ficticio, Vincent Benítez, quien llega al cónclave con un documento que prueba su nombramiento como cardenal in pectore.

El actor Carlos Diehz interpreta al cardenal Vicente Benítez en la película ‘Cónclave’. (Especial)

Aunque la película plantea preguntas interesantes sobre la legitimidad de la participación de Benítez en el proceso de elección del nuevo Papa, en la realidad, si el Papa no revela el nombramiento antes de su muerte, este pierde su validez. Es decir, no se puede justificar un nombramiento a través de un documento a menos que sea el testamento del Papa.

La importancia del cardenal in pectore en la película ‘Cónclave’

La inclusión del cardenal in pectore en ‘Cónclave’ añade un elemento de suspenso y tensión a la trama.

En la cinta, se exploran las complejidades de un nombramiento secreto y cómo puede influir en decisiones cruciales dentro de la Iglesia. Sin embargo, también revela las limitaciones de tal figura, ya que el derecho canónico establece que solo los cardenales cuyo nombramiento ha sido formalmente divulgado pueden participar en un cónclave.

El Financiero

