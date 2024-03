Que el crimen no quede impune, demanda la mamá del normalista (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Lilia Vianey Gómez, madre de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa asesinado la noche del jueves en esta ciudad, exigió justicia al gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, y advirtió que luchará para lograr que no quede impune el crimen contra su hijo.

Esto (el homicidio) no va a quedar impune, voy a hacer todo lo posible para que no quede así, porque las autoridades no hacen nada. Y si lo puedo hacer personalmente, yo lo voy a hacer para que no quede impune la muerte de mi hijo , insistió.

Entrevistada vía telefónica, Vianey Gómez narró los últimos momentos que pasó con su hijo Yanqui Kothan, estudiante del cuarto semestre del grupo C de la licenciatura en educación primaria. Él tenía 23 años y le gustaba mucho estudiar y hacer deporte , recordó.

Dijo que al enterarse de la muerte del muchacho, se trasladó al hospital en Chilpancingo: sí, lo que pasa (es) que ayer en el hospital me entregaron sus pertenencias. Pero lo que me hizo falta fue su teléfono y el teléfono de otro muchacho que creo iba con él, son dos, y queremos que el gobierno los entregue .

Mencionó que si recupera el móvil de su hijo podría saber qué pasó en los últimos momentos de su vida, bueno, tal vez un mensaje no; pero bien lo podrían utilizar para chantajearnos o decirnos algo, pues para eso lo pueden ocupar .

Lilia Vianey, madre soltera, trabaja en la cooperativa de la Normal y mantiene a seis hijos. A pregunta expresa de qué le pediría al gobierno, respondió: el gobierno está corrompido. Ni para tenerle confianza, porque también está corrompido. Pero igual, como todas las madres piden justicia para sus hijos, yo también lo voy a demandar .

Le gustaba el ejercicio

Rechazó que su hijo fuera un borracho y repudió los señalamientos que han circulado en ese sentido.

–Él era deportista, ¿no?; participaba en la Carrera Guadalupana, según nos enteramos.

–Así es. Era miembro del club, le gustaba correr; hacer ejercicio. Últimamente iba al gimnasio de la escuela. También le gustaban los caballos.