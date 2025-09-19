¿Qué dijo Sandra Cuevas sobre su relación con ‘El Choko’, presunto líder de ‘La Chokiza’? Así lo conoció (17:00 hg)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, admitió que sostuvo una relación con Alejandro “N”, conocido como El Choko y señalado como líder del grupo delictivo La Chokiza, aunque aseguró que fue algo “efímero” y que desconocía las actividades delictivas por las cuales hoy enfrenta un proceso judicial.

En conferencia de prensa, Cuevas relató que conoció a El Choko el primero de marzo, durante un concierto en Tlatelolco. “Yo no voy a negar mi relación con Alejandro Mendoza, El Choko… mi relación con él fue efímera”, señaló. Aclaró que no pretende exculparlo y enfatizó: “no meto las manos por nadie”.

Cuevas insistió en que no tenía conocimiento de los señalamientos en su contra.

“Jamás estuve enterada de que fuera una persona con tantos delitos como lo están ahora señalando. También debo decirlo, no hay una sentencia todavía”, dijo.

Según explicó, dejó de verlo pocos días antes de la rodada que organizó en la capital, y aseguró que sus encuentros no superaron las diez ocasiones.

“Yo en ese momento no veía nada malo en El Choko porque se supone que cuando alguien es delincuente lo que quieres es esconderte, y él buscaba reflectores, buscaba ser mediático”, apuntó.

La detención de Alejandro “N”, “El Choko”

Alejandro “N”, alias El Choko, fue detenido el miércoles 10 de septiembre en un restaurante dentro del estacionamiento de Plaza Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, mientras estaba acompañado de su madre y algunos colaboradores.

De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, el operativo fue resultado de labores de inteligencia en las que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Las autoridades lo vinculan con actividades como extorsión, invasión de predios, narcotráfico, homicidios y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. El 17 de septiembre fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro, con un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.

Cambios en la vida personal de Sandra Cuevas

De manera paralela a este episodio, Sandra Cuevas informó que dejará el departamento que ocupaba desde 2021 en la colonia Santa María la Ribera. El inmueble, ubicado en la esquina de Jaime Torres Bodet y Manuel Carpio, frente a la Alameda y el Kiosco Morisco, fue compartido con una expareja y con la madre de ésta.

La también empresaria publicó un video en sus redes sociales para explicar su mudanza.

“Ha sido un día de mucho trabajo, pero vine de rápido aquí a Santa María la Ribera, donde está mi departamento, un departamento que renté en el año 2021 con el que era mi pareja… ahorita ya es momento de cambios, vine a revisar la mudanza, son mis últimos días aquí”, expresó.

En el mensaje añadió que su cambio de residencia no implica dejar la Ciudad de México. “Solamente me voy a cambiar de colonia, no me voy a cambiar ni de ciudad, ni de continente, ni de país. Yo voy a seguir aquí, en mi alcaldía, en mi ciudad y en mi país, que tanto amo”, afirmó.

Cuevas acompañó el video con un texto en el que habló de un proceso de “depuración y renovación”, además de referirse a los recuerdos que quedarán atrás tras su salida del lugar.

