Puras vergüenzas: Ley de Herodes (06:25 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. !El colmo! Resulta que el doctor muerte, Hugo López Gatell en su cuenta de twitter presume que está “Muy entusiasmado. Los resultados de la última encuesta de reconocimiento de MORENA indican que 9 de cada 10 personas saben de mi perfil y reconocen los atributos que he puesto a disposición para coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de México”. Este asco de personaje cree que vamos a olvidar que gracias a su soberbia más de 800 mil mexicanos murieron durante la pandemia de Covid-19. Qué los niños con cáncer son tratados como criminales, que no hay medicamentos en los hospitales y que destruyó el Seguro Popular. No hay palabras para describir a este sujeto.

Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a través de diversos medios ha convocado a un paro nacional contra extinción de fideicomisos del Poder Judicial.

El Sindicato está lastimado por los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la justicia en México está podrida y que el gremio forma parte de una estructura de corrupción.

El pasado 12 de octubre, el Sindicato hizo un llamado a toda su base de agremiados a activarse en diversos movilizaciones para defender las prestaciones laborales contenidas en algunos fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre los que estaría la convocatoria para un paro nacional a partir de hoy lunes 16 de octubre.

!Qué vergüenza! El senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández se negó a pagar los 85 pesos que cuesta el acceso al sitio arqueológico de Monte Albán en Oaxaca. Según su mente chiquita, no pagó porque el lugar fue construido por sus ancestros.

Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han expresado su desaprobación ante el acto del oaxaqueño, destacando que el costo de entrada a Monte Albán es fundamental para financiar su conservación.

Fue en el pasado 12 de octubre, cuando el político asistió a la zona zapoteca con el propósito de conmemorar la resistencia de los pueblos indígenas frente a la Conquista. En su visita, estuvo acompañado por una comitiva de menos de 20 personas, -que no pagaron- sin embargo, en la entrada, el encargado de admisiones le informó que debía pagar la entrada de 85 pesos, a lo que él se negó.

Adolfo Gómez Hernández es senador de Morena electo por mayoría relativa para el estado de Oaxaca desde 2021; para el periodo de legislatura que concluirá en julio de 2024. Sustituyó al actual gobernador Salomón Jara.

El senador gana al mes más de 120 mil pesos. Gracias a dios esta basura ya se va el próximo año.

