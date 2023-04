Puebla y China desean compartir prosperidad: Raúl Torres Salmerón (22:32 h) 

Oaxaca de Juárez, 3 de abril.

*Encuentro Empresarial, Académico y Cultural

Hace unos días se programó y el fin de semana se llevó a cabo el Encuentro Empresarial, Académico y Cultural con el Embajador de la República Popular China en México, Zhang Run, convocado por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta a quienes les acompañaron sus esposas, Duan Niyan y Cecilia Arellano.

Asistió por así decirlo, la crema y nata del empresariado organizado poblano, además de dueños de empresas. Estuvieron entre otros Héctor Sánchez, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Yitani García, Presidente del Centro Mexicano Libanés de Puebla; así como diversos dirigentes de organismos.

Otros empresarios asistentes: Emilio Maurer Espinosa, Alfredo Rivera Espinosa, Rubén Contreras, Ricardo Menéndez Haces, Pablo Cañedo, Antonio Grajales y muchos más.

Por el sector cultural: Aurelio Leonor y Humberto Gutiérrez Manzano de Cuetzalan. Asistieron representantes de universidades como la BUAP y la Madero y la UDLA.

La comitiva china se integró por un grupo de más de 30 empresarios y banqueros, para buscar una vinculación con la industria de Puebla y así generar un fortalecimiento próspero para ambos países.

Asistieron representantes del Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Railway International Group; Huawei Technologies; State Power Investiment Corporation; China Energy International Group Company Limited; ZTE Corporation; Dahua Technology; GTMK; Mexirrc; Yapp México Autotive Sistems; Sanymx Equipment&Tecnhology; Chint Electric Co.; Yutong de México y Chirey Motor México, todos integrantes de la Cámara de Representación Empresarial China en México.

El Encuentro fue el viernes 31 de marzo, donde hubo un almuerzo y una reunión de intercambio de puntos de vista, en el Textil Santo Domingo, ubicado en el Boulevard Esteban de Antuñano, colonia Luz Obrera de Puebla Capital.

Ya se realizó la primera reunión con el Embajador de Alemania Wolfgang Dold en febrero; las próximas visitas serán de los titulares de las embajadas de Italia, Canadá y Francia.

El almuerzo fue servido por Banevents y consistió en fruta de la estación, chilaquiles de la abuela, pan dulce y salado, café de la sierra poblana y jugos de naranja y verde.

LA REUNIÓN EN FRASES

Algunas de las frases expresadas por el legislador poblano Alejandro Armenta fueron:

-Continuaremos generando lazos de vinculación que permitan a Puebla contar con más posibilidades de seguir creciendo. Es una asociación estratégica integral entre China y México.

-Hoy me queda claro que China quiere compartir su prosperidad y Puebla abre sus brazos para que la comparta.

-La fraternidad entre ambas naciones se ve expresada en Puebla, ya que se acordaron nuevos encuentros entre empresarios chinos e integrantes de la industria poblana.

-Habrá un encuentro con una empresa dedicada al uso de litio, con el fin de que se reúnan con universidades de Puebla para desarrollar su uso en el estado en los autos y en todos los aspectos cotidianos; será una oportunidad en donde los empresarios poblanos y chinos puedan participar.

Las frases del diplomático chino Zhang Run fueron:

-Puebla es uno de los principales socios de China, pues en 2022 tuvo un superávit comercial de 2 mil 400 millones de dólares. Las empresas chinas reciben buen trato en condiciones de equidad y de respeto.

-Esperamos fortalecer las oportunidades de crecimiento económico y tecnológico sobre todo en la industria automotriz y en la generación de energías limpias.

-Puebla cuenta con una inversión de 10 empresas de origen chino, a las que he realizado algunas visitas. La relación entre ambos países es excelente, celebramos el 51 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

-Este encuentro representa una gran oportunidad para el intercambio empresarial entre dos países milenarios, con economías emergentes en el mundo, que desempeñan un papel insustituible en la defensa del orden internacional y en el esfuerzo por recuperar la economía mundial.

En fin, como escribió Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916), en su poema El Canto Errante:

El cantor va por todo el mundo

sonriente o meditabundo.

El cantor va sobre la tierra

en blanca paz o en roja guerra.

En palanquín de seda fina

por el corazón de la China.

