Proyecta Xóchitl Gálvez aligerar carga fiscal a microempresarios (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno buscará aligerar la carga fiscal que hoy mantiene atrapadas a miles de micros, pequeñas y medianas empresas del país.

En un encuentro con empresarios en León, Guanajuato, la ingeniera aseguró que también se enfocará en dar financiamiento barato a emprendedores y empresarios para que inviertan en innovación y tecnología que haga más eficientes sus negocios.

“Vamos a diseñar un esquema fiscal especial para las Mipymes, para que la carga fiscal y administrativa sea más ligera, es a lo que me refería, si queremos llegar a jornadas laborales menores, tenemos que platicarlo y tenemos que verlo cómo fiscalmente el gobierno ayuda y no solo pagas más salario mínimo, no sólo das las vacaciones y está bien, todos los hacemos felices, el problema es poner en riesgo las fuentes de empleo”, dijo en la reunión.

Agregó que entre sus planes se encuentra establecer un ombudsman, que defienda a los dueños de Mipymes y se comprometió a que todas las localidades de más de 100 habitantes tengan internet con satélites de banda baja para hacer realidad la banca digital.

Además, en su sexenio diseñará e implementará una política industrial, cuyo enfoque prioritario será el vínculo de las pequeñas empresas con las grandes cadenas productivas.

Expresó su respeto y reconocimiento a los empresarios porque explicó que ellos son los que hacen que este país crezca y genere empleos todos los días.

Por la noche, Gálvez Ruiz se reunió con ciudadanos en la Plaza Principal de León, donde recalcó que se va a terminar el pacto de impunidad con los delincuentes y no le va a temblar la mano para atacar al crimen organizado.

“Aquí en Guanajuato lo que ha habido es abrazos a los delincuentes. Aquí no se les persiguen a los delincuentes y así lo dicen las cifras: sólo 166 detenidos por la Guardia Nacional, solo 53 detenidos por el Ejército ¿De qué sirve que esté la Guardia Nacional si no detiene, si no investiga?”, expresó.

