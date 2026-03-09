Protestan no paran en Oaxaca, vecinos de San Martín Mexicapam, Sol Rojo marchan y bloquean calles (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Lunes de protestas en Oaxaca, desde temprana hora organizaciones y vecinos de la capital protestan desde temprana hora para exigir a las autoridades atención a sus demandas.

Vecinos de la colonia Casa Blanca perteneciente a la agencia municipal de San Martín Mexicapan mantienen cerrada la avenida Independencia a la altura de la Basílica de la Soledad, para exigir al municipio capitalino la conclusión de obras en esa demarcación.

Los inconformes atravesaron una cuerda por la calle y con pancartas exigen atención al Ayuntamiento para que la obra de la calle Bernardo Balbuena sea concluída.

“Exigimos que las obras sean concluídas en tiempo y forma”, “Gobernador, la colonia Casa Blanca también existe… Las obras comenzaron pero no sean terminado, le pedimos su apoyo para agilizar y terminar”, señalan.

Mientras que la Organización Sol Rojo salió en marcha desde el mercado Zonal Santa Rosa hacia el centro de la zócalo de la ciudad para demandar al Gobierno de la Primavera oaxaqueña atención a sus pliego petitorio.

Provenientes de diversos municipios de la entidad los militantes de la Corriente Sol Rojo avanzan sobre la carretera federal 190 en Santa Rosa Panzacola hacia en el centro de la capital oaxaqueña.

De su lado, un grupo de trabajadores del municipio de Tlacolula de Matamoros protestan en las oficinas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) ubicada la avenida Lázaro Cárdenas en Santa Cruz Amilpas.

Y es que en esa dependencia labora la regidora de Equidad de Género Raquel Castillo a quien acusan de obstaculizar la designación de la Tesorera Municipal, lo que ha detenido el proceso de pago de sus quincenas.

La regidora se desempeña como jefa de vinculación en la DGETI, por lo que exigen una solución inmediata a sus demandas.

