Propone Gibrán Ramírez refundar Morena, “le urge la decencia, está separada de la vida social” (14:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. El ex candidato a la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y actual dirigente político, Gibrán Ramírez Reyes, dio a conocer que continúa recorriendo todo el país, para consolidar el movimiento del “Bloque de Decencia Política” entre los morenistas.

En entrevista con ADNSureste, detalló que durante la candidatura a la dirigencia recorrió 50 ciudades y surgió un movimiento de bases inconformes por cómo estaba llevando las cosas la dirigencia de Morena, una inconformidad que sigue vigente y la cual dio origen al movimiento que ahora encabeza.

Indicó que Morena está más dividido en otros estados del país, y casi ninguno tiene un reflejo de la vida orgánica que está muy separada de la vida social.

“Por eso tenemos que construir las condiciones de esta unidad y vamos tarde en hacerlo, he visitado a los compañeros para proponerles que se unan al Bloque de la Decencia Política, que se unan todos los que estén de acuerdo con volver a poner en el centro el no mentir, no robar y no traicionar, además de tres cosas: mandar obedeciendo, gobernar con austeridad republicana y mandar obedeciendo pero primero los pobres”, dijo.

El también panelista en varios medios de comunicación, consideró que esto es una urgencia para Morena, ya que es lo que la gente está pidiendo, “a Morena y a la política le urge la decencia porque lo normal parece la indecencia y todos los partidos balconean a los otros en lo que tienen de indecente”.

Lamentó que algunos panistas que Morena abrazó sin ningún pudor la dirigencia los haya recibido, a pesar de que existe una demanda muy grande por parte de la población que pide decencia.

Aseguró que en su recorrido por el país, ha comprobado que son contados los presidentes municipales que trabajan y de quienes hablan bien.

“Es más fácil encontrar el nepotismo sin el menor pudor, la gente esperaba que fuera distinto y se está lapidando el patrimonio que era de López Obrador”, precisó.

Gibrán Ramírez, añadió que ha cumplido una semana en Oaxaca, tiempo en el que visitó Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, y Huatulco, en donde se reunió con compañeros para invitarlos al Bloque, entre ellos Flavio Sosa y Francisco Martínez Neri.

“Me preocupa Morena en Oaxaca, tengo un vínculo afectivo con el estado, por eso considero que a Oaxaca no se le ha prestado mayor atención, en la entidad no se tiene un delegado especial y se necesita más atención del partido”.

“Las elecciones del año pasado nos demostraron que la predilección por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se traduce necesariamente en votos para Morena, al presidente le puede ir muy bien en Oaxaca pero si no hay partido ni estructura la victoria electoral que están dando por supuesta no va a suceder como esperan, hace falta meterle más atención, más estructura y certidumbre”, finalizó.

