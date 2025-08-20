Pronostican tormentas con mayor riesgo en la Sierra Sur y laderas cercanas a la Costa oaxaqueña este miércoles (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se espera mayor riesgo de tormentas en cortos periodos en la Sierra Sur y laderas cercanas a la Costa.

Algunas de estas tormentas podrían ser significativas a nivel local asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento.

Todos estos efectos son provocados por la onda tropical número 24 que seguirá transitando por territorio oaxaqueño, apoyado por una baja superior, ambos sistemas estarán generando franjas de lluvias aisladas en poca extensión geográfica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), habrá temperaturas máximas con poco cambio, permaneciendo el calor y horas de bochorno en la zona costera.

Las temperaturas para este miércoles son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 35 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 17 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

• Sierra Sur, mínima de 13 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

