Profeco exhibe a las marcas de leche que no son leche y a las que les mienten a los consumidores (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. Luego de haber realizado un estudio de calidad entre 20 marcas de leche que se venden en el mercado mexicano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhibió a las marcas que no son leche y a las que les mienten a sus consumidores, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que hay que saber al respecto para que puedas tener un consumo más informado en tus próximas compras.

Este estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue publicado en la edición de junio de 2022 de la Revista del Consumidor, la cual, puede ser consultada a detalle en este link y se señaló que en total de analizaron 20 productos, 17 que se ostentan como leches y 3 más como productos lácteos combinados, asimismo, se detalló que se analizó que los productos cumplieran con ciertos requerimientos de la industria como la cantidad de proteína, grasa, carbohidratos, contenido energético, además, también se analizó la calidad sanitaria, contenido neto, sólidos no grados, así como la densidad.

La Profeco analizó un total de 20 marcas de leche. Foto: Revista del Consumidor

¿Cuáles fueron las marcas de leche reprobadas por la Profeco?

Antes de pasar de lleno al análisis de los resultados del estudio de calidad, es importante señalar que dicha prueba fue realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en abril del 2022, por lo que existe la posibilidad de que haya algunas variaciones en los resultados si se analizaran las marcas en la actualidad, no obstante, se espera que esta información sirva como referencias para que los consumidores puedan tener un consumo más informado.

Las dos primeras leches que recibieron una evaluación de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fueron Lala 100 Fresca sin lactosa Deslactosada y Lala 100 Fresca sin lactosa Low Carb -30% Light, en ambos casos la irregularidad detectada fue el no cumplir con el contenido de sólidos no grasos y la densidad mínima que se establece en la NOM-155-SCF1-2012.

Estos productos de Lala fueron reprobados por la Profeco. Foto: Revista del Consumidor

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también exhibió a la Leche Querétaro por engañar a sus consumidores pues en su envase dice contener 1.896 litros de producto, sin embargo, se detectó que contiene hasta 75 ml menos de lo declarado, por lo que incumple la NOM-001-SCFI-201.

La Leche Querétaro contiene menos producto del que declara. Foto: Revista del Consumidor

¿Cuál es la leche que no es leche, según la Profeco?

Tras el estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se dio a conocer que la “leche” de la marca Los 19 Hermanos no cumple con el contenido de sólidos no grasas y la densidad mínima que se establece en la NOM-155-SCFI-2012, además, señalan que no debería ostentarse como leche pues realmente es una mezcla de leche con grasa vegetal por lo que incumple otro punto de la referida Norma Oficial Mexicana. En adición a esto, también se determinó que este producto tiene hasta 36 ml menos de lo que declara en cada bolsa.

La leche de Los 19 Hermanos no es realmente leche, según la Profeco. Foto: Revista del Consumidor

