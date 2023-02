Prioritario desarrollar la Costa para impulsar la economía de Oaxaca: Salomón Jara Cruz (22:30 h)

Santa María Colotepec, Oax. 9 de febrero. El gobernador Salomón Jara Cruz planteó que el desarrollo turístico de la Costa será fundamental para lograr el crecimiento económico y turístico de Oaxaca, por lo que se impulsarán sus destinos turísticos para hacerlos de alta calidad, y para ello es fundamental la autopista Barranca Larga Ventanilla y el aeropuerto de Puerto Escondido.

En el “Jueves de Gozona” realizado desde este municipio turístico, en diálogo con periodistas de la región, Ignacio Vásquez, Omar Gasga, Nayeli Aldan Ahedo y Patricia Pacheco, el Ejecutivo estatal explicó que la construcción de la autopista está parada por el reclamo de tierras, propiedad de Sola de Vega, por parte de San Vicente Coatlán.

Por ello, el miércoles pasado acudió a una asamblea con más de mil 500 comuneros de Coatlán, para pedir su ayuda y tener un lapso de 5 o 6 meses para concluir la autopista e inaugurarla, la cual detonará no solamente el turismo y la economía de la Costa, sino de todo el estado, aunado a lo que será el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido.

“Queremos que haya vuelos internacionales de Sudamérica y Estados Unidos, porque Puerto Escondido y Zicatela son destinos de primera, el mundo pone los ojos en esta zona, y cuando tengamos la autopista y el aeropuerto vamos a tener el desarrollo y para eso necesitamos un ordenamiento territorial y servicios: agua potable, energía eléctrica, rellenos sanitarios”, destacó.

Acompañado del Presidente municipal de Santa María Colotepec, Miguel Martínez Castellanos, explicó que la mayor demanda de los pueblos de Oaxaca son los servicios de salud y seguridad pública, por ello, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se busca atender este sector con mejoras en los servicios y equipamiento de los hospitales y reactivar los 50 cuyas construcciones fueron abandonadas en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.

En el caso del Centro Integralmente Planeado de Huatulco, destacó que hubo una reunión con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, para analizar si es conveniente que el Gobierno del Estado los administre.

El presidente López Obrador, indicó, planteó revisar Fonatur “porque ha sido un nido de corrupción tremendo, eso ya no se puede permitir, que sirva para algunos políticos y personajes que están en el gobierno o los mismos directores, que han provocado mucho desaliento con la venta de lotes indiscriminada”.

Adelantó que hay el propósito del Presidente de decretar áreas de reservas naturales protegidas las aledañas a los centro integralmente planeados y evitar que las tierras se ocupen para los hoteles privados y la sociedad no tenga acceso a las playas.

Detalló que “han surgido líderes y oportunistas que quieren salir ganadores de este proceso, lo vamos a cuidar y vamos a revisar bien los activos de Fonatur”, y acusó que el exdirector del organismo en Huatulco “es un bandido y un pillo, vamos a estar encima, aún no tenemos todo en nuestras manos pero no se queda así”, porque “nosotros ofrecemos ya no más corrupción, ni privilegios. Tenemos un gran compromiso con el pueblo de Oaxaca”.

También enfatizó que se revisarán las acciones de los presidentes municipales que recibieron recursos para la atención de las afectaciones provocadas por el huracán Ágata pero corresponde a las autoridades federales seguir el proceso, en tanto que continuará visitando los 32 municipios afectados para conocer los trabajos que se han realizado.

Jara Cruz destacó que así como en algunos municipios se han detectado anomalías, en muchos de ellos se hicieron bien las cosas “estamos haciendo las asambleas comunitarias para evaluar cómo se hicieron las obras”.

En el Jueves de Gozona también participaron las autoridades municipales de Puerto Escondido y los secretarios de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leyva y de Bienestar, Tequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro.

Compartir