Principales notas de ocho columnas nacionales de hoy 25 de abril (09:20 h)

REFORMA

Retiene crimen control aduanal

Reforma / Staff

Dos directores destituidos, una aceptación tácita del fracaso, denuncias de corrupción y asedio del crimen organizado indican que ni la 4T puede limpiar Aduanas.

No obstante que el primer director de ese sector, Ricardo Peralta (actual sub secretario de Gobernación), dijo haber despedido a 92 por ciento del personal para limpiar esa administración y que su sucesor, Ricardo Ahued, dijera que investigaba a 39 de 49 directores por corruptos, la situación no cambia.

EL UNIVERSAL

Insabi pide más dinero para ventiladores

Noé Cruz Serrano

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) solicitó a Hacienda 9 mil 337.5 millones de pesos para adquirir más equipo médico, ante la intensidad de la emergencia sanitaria por Covid-19; que hasta ayer registró mil 221 decesos, 152 más que el jueves, lo que representa la cifra más alta de muertes por día en el país.

Los recursos, plantea el Insabi, se destinaran a la compra de ventiladores adulto-pediátricos, monitores de signos vitales avanzados, camas de terapia intensiva, rayos X portátiles y ultrasonido point of care.

LA JORNADA

México debe pagar más de $11 billones de deuda pública.

Roberto González Amador

La deuda del sector público mexicano, sin considerar la asumida por el Estado para el rescate de la banca y de carreteras concesionadas después de la crisis de 1995, creció a más del doble en la última década, mostraron cifras oficiales. El pago para cubrir los intereses generados por ese pasivo consume hoy más recursos que los destinados al sistema de salud público federal o a la inversión productiva del gobierno.

El costo a pagar en intereses por el pasivo contratado por administraciones recientes ha ido en aumento este año, en momentos en que desde diversos ámbitos de los sectores privado, académico y político se hacen llamados para que la administración federal contrate nueva deuda para enfrentar la caída de la actividad económica derivada de las medidas para enfrentar la epidemia de coronavirus.

LA JORNADA

El T-MEC entra en vigor el primero de julio, anuncia EU

Reuters

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo este viernes que notificó al Congreso que el nuevo acuerdo comercial entre su país, México y Canadá entrará en vigor el próximo primero de julio, un mes más tarde de lo inicialmente propuesto.

Lighthizer manifestó en un comunicado que tanto México como Canadá habían adoptado las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos bajo el T-MEC, que remplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde hace 26 años.

MILENIO

Se dispararon 50% contagios, sobre todo en sureste y centro

Rafael López / Fanny Miranda

La incidencia de contagios en México creció 45.1 por ciento en los primeros cuatro días de la fase 3 de la epidemia de covid-19, siendo las zonas del sureste y centro las que tuvieron el alza porcentual más elevada.

Los reportes diarios que ofrece la Secretaría de Salud revelan que el 20 de abril había 8 mil 772 diagnósticos positivos, pero hasta el corte de ayer ya sumaban 12 mil 872 casos. Además, la cifra de transmisión del virus se incrementó 10.7 por ciento con respecto a los 11 mil 633 casos reportados el 23 de abril, un promedio similar al aumento de 10.3 por ciento de un día anterior.

EXCÉLSIOR

Para el crimen organizado no hay cuarentena

Arturo Páramo

Los homicidios dolosos no han disminuido porque las bandas del crimen organizado siguen activas, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Seguimos padeciendo los enfrentamientos de bandas que se disputan plazas, rutas de tráfico de droga; esto viene de tiempo atrás, eso fue una herencia que desgraciadamente recibimos, que hemos podido controlar, pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos”, dijo en conferencia.

LA RAZÓN

Se alinea T-MEC con plan de reapertura económica México-EU

Berenice Luna

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó ayer al Congreso que Canadá y México han tomado las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos en virtud del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que el Acuerdo entrará en vigor el 1 de julio. 2020.

Luego de esa notificación al Congreso, Estados Unidos se convirtió en el tercer país en notificar a las otras partes que había completado sus procedimientos internos para implementar el acuerdo, el paso final necesario para que el T-MEC entre en vigor. Los gobiernos de México y Canadá, habían realizado sus notificaciones respectivas el 2 de abril pasado.

