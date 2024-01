PRI y PAN cierran filas contra ratificación de Ernestina Godoy como fiscal (09:50 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de enero. Los partidos del PAN y PRI cerrarán filas para evitar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

Federico Döring, coordinador blanquiazul en el Congreso capitalino, aseguró que los 15 diputados de la bancada asistirán a la sesión y votarán contra el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Señaló que hay “cada vez más” motivos para rechazar la continuidad de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía, como el presunto plagio en su tesis de Derecho y la aparente complicidad de un agente con extorsionadores en la alcaldía Iztacalco.

Esta señora, entre más avanza el tiempo, más me convenzo yo y más elementos da, objetivos, de que en esa Fiscalía las cosas no están bien y que las víctimas ahí no van a avanzar en la procuración de justicia”, sentenció.