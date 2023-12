Previo a la Navidad, reportan ejecución de integrantes de una familia en Miahuatlán (12:35 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de diciembre. Esta mañana fue reportada la ejecución de integrantes de una familia en la población de Miahuatlán de Porfirio Díaz, perteneciente a la región de la Sierra Sur de Oaxaca.

Los hechos, según las primeras versiones sucedió en la colonia Jardines de la Esperanza, en donde integrantes de una familia fueron ejecutadas.

Se menciona que una menor de edad, pidió ayuda a los vecinos, por lo que solicitaron apoyo a los números de emergencia a la Policía Municipal de Miahuatlán, así como el personal de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana quienes a su arribo al lugar se percataron de los hechos y auxiliaron a la infante quien presentaba lesiones trasladándola al hospital del IMSS Bienestar de Miahuatlán para su atención médica.

La policía municipal reportó que al interior del domicilio se encontraba ap parte de la menor lesionada, el cuerpo de otra menor y su mamá, hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato y el probable responsable de este hecho sangriento.

La zona fue acordonada por los efectivos municipales, de igual manera, arribaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, así como personal del DIF municipal y de Agentes Estatales de Investigación (AEI), quienes realizaron las diligencias correspondientes. Así como del levantamiento y traslado de los cuerpos.

No se ha dado a conocer las identidades de las personas fallecidas, no se reportan detenidos, y las autoridades encargadas de la Seguridad Pública no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Foto:Ilustrativa

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir