Presentan tamal de chileajo hecho por cocinera tradicional huajuapeña en Feria del Atole en Tijuana (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de febrero. En entrevista, la cocinera tradicional, Mayra Guzmán Urbano, compartió que llevó parte de la gastronomía de Huajuapan, a la XXV Feria del Atole y el Tamal de los Pueblos Originarios, que se realizó en Tijuana, Baja California.

“Fíjate que estuvimos este 31 de enero, 1 y 2 de febrero, en la ciudad de Tijuana, para hacer una demostración gastronómica de lo que tenemos aquí en nuestra región; preparamos allá unos tamalitos de hoja de plátano, tamales de chileajo, tamalitos de dulce y tamales de mole”, detalló.

Recordó que tambien acudió la pareja de Jarabe Mixteco, Alan Zaid Onofre Soriano y Giovanna Michelle Martínez Durán, quienes al bailar conmovieron a los asistentes, además hicieron recordar a los paisanos oaxaqueños radicados en Tijuana, su tierra natal, Huajuapan y otros municipios de la Mixteca.

Recalcó que su visita a Tijuana, es para promocionar la cultura y gastronomía, además de invitar a que visten la Tierra del Sol y Cuna de la Canción Mixteca; y que forma parte de la marca turística “Ven, Conoce y Enamórate de Huajuapan”.

“Felices de estar compartiendo allá con los paisanos, es admirable, ver cómo llega la gente y te dice es que yo soy de Juxtlahuaca, Tonalá y de todas partes de la región Mixteca llegaron. Me gusta compartir con las personas, escucharlos, ver al agente como se emociona, con tan solo decirles que eres de Oaxaca; llegan y te ven con la vestimenta que te caracteriza, tu falda floreada. Yo siempre he dicho, que es muy sencillo nuestro traje, de aquí de Huajuapan, pero es el que te abre las puertas donde quiera”, expresó.

La cocinera tradicional refirió que ojalá se pueda visitar nuevamente Tijuana, para poder compartir más gastronomía, artesanías y aquello que extrañan los oaxaqueños radicados en donde inicia la patria, que por diversos motivos no pueden regresar a su tierra natal.

“Es muy pesado llevar todos los insumos, pero se puede, a veces es un poco costoso; pero gran pago que te da una sonrisa, un gracias por venir, por traernos la cultura de nuestra tierra, nuestra ciudad. De verdad que es muy emocionante sentirse querido, apreciado, que la gente aprecie lo que tú haces. Yo de verdad que me vine muy satisfecha, contenta, de todo lo que se logró”, compartió.

Agradeció al profesor Fausto Vargas Barragán por estar al pendiente y apoyarlos durante el evento, quien también se puso la camiseta para llevar parte de la gastronomía, identidad y tradición de Huajuapan de León.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir