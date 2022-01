Preocupante tanto asesinato de mujeres, a ningún hombre se le ha dado facultad para quitarle la vida a una mujer: Arzobispo  (14:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 30 de enero. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, cuestionó que en México se sigan matando a las mujeres solo por ser mujeres, al señalar que nadie le dio la facultad a ningún hombre para quitarle la vida a una mujer.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, sostuvo que esta situación era triste y preocupante, ya que todos por una mujer tenían la vida, por ello pidió que se sigan las enseñanzas de Dios para amar a los demás y ser misericordiosos.

Recomendó a todos pedir a Dios despertar su consciencia, para que cada persona pueda ejercer su poder profético como padre de familia, hermano o hijo.

“Muchas veces tenemos que corregir los errores de los hijos, aunque ellos se molesten, pero es preferible hacerlo a tiempo y no después cuando ya es tarde”.

“También se debe hacer con el hermano, señalarle lo que lo no está haciendo bien, sin que se sea cobarde y con las palabras que Dios va a poner en nuestros labios”, añadió.

Dijo que esto debía hacerse en todos lados, decir las cosas, aunque a veces cueste trabajo corregir, pero actuando conforme a la voluntad de Dios.

De esta forma, pidió a todos ejercer su profetismo, pues en ciertos momentos de la vida se espera la voz de los profetas, de los guías, del arzobispo, como cuando hace alguna denuncia y no falta quien le diga que tenga mucho cuidado.

“Por eso pregunto si me piden que no hable o que me quede callado”, puntualizó Vázquez Villalobos.

