Precio de dólar hoy 26 de agosto (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. El peso mexicano comenzó la sesión de hoy 26 de agosto con una apreciación de 0.14%, equivalente a 2.7 centavos, cotizando en un promedio de 18.65 por dólar. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 18.70 y un mínimo de 18.61 pesos por dólar, en un entorno marcado por el debilitamiento del billete verde, que retrocede 0.17% en su índice ponderado. Esta tendencia favoreció al mercado cambiario y sostuvo un escenario de estabilidad para la divisa nacional.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio USDMXN mostró una ligera volatilidad, colocándose en 18.64 pesos. Este movimiento representa una apreciación de 0.22% frente al cierre previo. De manera acumulada, el peso mexicano acumula un avance semanal de 0.96%, aunque registra todavía una caída de 0.47% respecto al mes anterior. El precio del dólar retrocedió frente a la mayoría de sus contrapartes, lo que permitió una mayor fortaleza relativa de la moneda nacional.

Contexto internacional y comportamiento de divisas

El retroceso del precio del dólar también impulsó a otras monedas. El euro avanzó 0.34% y la libra esterlina 0.24%, mientras que el bitcoin reportó un alza marginal de 0.08%. La caída del dólar se atribuye a las tensiones políticas en Washington, donde el presidente Donald Trump presiona para destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, lo que generó ventas de bonos del Tesoro y debilitó la confianza en la divisa estadounidense.

En este marco, el tipo de cambio se mantiene en atención constante, ya que el anuncio de Trump sobre nuevos aranceles a las exportaciones de semiconductores y tecnología podría elevar la volatilidad en los próximos días. De concretarse, estas restricciones afectarían al comercio internacional y tendrían repercusiones en el precio del dólar, impactando de manera directa al peso mexicano por su dependencia de la economía de Estados Unidos.

Indicadores nacionales y perspectivas

En el ámbito interno, el INEGI informó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de hoy 26 de agosto, con una Población Económicamente Activa de 61.06 millones de personas. Esto representa un aumento de 111,395 trabajadores respecto al mismo periodo del año pasado, lo que refleja un mejor desempeño del mercado laboral en México.

A pesar de este crecimiento, los analistas advierten que la fortaleza del peso mexicano seguirá condicionada por la evolución del precio del dólar y por las tensiones comerciales internacionales. Si bien la economía nacional muestra resiliencia, los riesgos externos continúan pesando sobre la estabilidad de la divisa mexicana.

Riesgos a corto plazo

Durante la jornada del lunes, el dólar logró recuperar parte de las pérdidas previas, lo que presionó al mercado cambiario y limitó la ganancia del peso. Con las amenazas arancelarias aún presentes y la ausencia de acuerdos bilaterales, la expectativa es que la volatilidad persista en el corto y mediano plazo.

Hoy 26 de agosto el tipo de cambio se ubica en torno a los 18.65 pesos por dólar, con un panorama influido tanto por factores internos como por la incertidumbre internacional. La evolución de la divisa estadounidense y las decisiones políticas en Washington serán determinantes para el comportamiento del mercado en los próximos días.

