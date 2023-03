PRD presenta acción de inconstitucionalidad contra ‘Plan B’ de AMLO (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral contenida en el segundo paquete del Plan B Electoral.

En el documento, el perredista solicitó a los ministros que invaliden las reformas que calificó como retrógradas por considerar que violan claramente la Constitución.

“Si no tenemos democracia consolidada en nuestro país van a peligrar todas las demás cosas, toda la convivencia misma cotidiana de la gente y no podremos seguir teniendo elecciones libres y democráticas. Hemos recogido lo que hemos escuchado de las voces, planteamientos directos que no se han hecho directamente las lideresas, las distintas organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres”, expresó en la escalinata del Máximo Tribunal del país.

Aseguró que la reforma afecta los derechos políticos de las mujeres y de los grupos vulnerables en el país y que “echan abajo” todo lo que ha tenido que ver con las acciones positivas en favor de los derechos de los más vulnerables.

“Afecta derechos políticos básicos de las mujeres y de grupos vulnerables de nuestro país, entonces hemos venido a solicitarle que derogue estas reformas, que las declaren constitucionales y que, por lo tanto, no sean aplicables para el proceso electoral que empezará en este 2023 y que culminará en 2024.

“Tenemos la confianza de qué por señales qué hemos tenido de resolutivos que han ido adoptando en posicionamientos que han ido teniendo, que vamos a tener la razón jurídica y la razón democrática de nuestra parte”, concluyó.

