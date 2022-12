“Porque estoy gorda” Ordenan a Qatar Airways pagar terapia de modelo curvy (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. Un tribunal en Brasil ordenó a la aerolínea Qatar Airways pagar la terapia psicológica de la modelo Juliana Nehme.

Lo anterior porque presuntamente le prohibieron abordar el avión por su peso, según acusó Nehme meses atrás en una publicación en su cuenta de Instagram.

El tratamiento consistirá en “sesiones semanales durante al menos un año, por las que en total se depositará en la cuenta bancaria de la demandante $3718 “, según el sitio New York Post.

La mujer se encontraba de vacaciones en el Líbano, donde llegó a través de Air France, cuando personal de la aerolínea le pidió comprar un boleto de primera clase.

“Llegando la hora del check in una azafata qatarí llamó a mi madre y le dije que no era bienvenida a bordo porque estoy gorda. ¡No me iban a recibir en el vuelo!”, contó Nehme en su red social.

Tras negociar durante dos horas con personal de Qatar Airways y por falta de recursos, Nehme y su madre permanecieron en Beirut, capital de Líbano, mientras que su hermana y sobrino regresaron a Brasil.

24 Horas/Foto: Instagram: juliananehme

