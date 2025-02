Por si estaban con el pendiente, Ivette Murat no quiere ser gobernadora de Oaxaca (13:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Ahora que su esposo en el gobernador Alejandro Murat Hinojosa está blindado por Morena de las acusaciones por corrupción en su paso por el Infonavit y de haber dejado endeudado durante su Gobierno por miles de millones al estado de Oaxaca, Ivette Morán de Murat se ha mencionado como posible candidata al Gobierno de Oaxaca.

Sin embargo, la ex presidenta del DIF de Oaxaca, expresó que no le interesa la candidatura para la próxima Administración de 2 años y que por ley debe encabezarla una mujer.

A través de un video en sus redes sociales, Ivette Morán, quien durante su paso por el DIF estatal como presidenta honoraria, fue acusada por diversas organizaciones de apropiarse diseños de textiles de artesanas oaxaqueñas, agradeció las muestras de cariño que sus seguidores le mostraron luego de la inclusión de su nombre en la lista de posibles aspirantes al Gobierno oaxaqueño.

“Quiero de verdad agradecerles todas las muestras de cariño, las llamadas telefónicas, los mensajes tan bonitos, llenos de amor, de verdad muchas gracias, me llenan el corazón de felicidad”.

Dijo que no está en sus intereses personales ser candidata al Gobierno de Oaxaca “hoy Ivette es mamá, hoy Ivette es esposa, Ivette está haciendo su segunda maestría”.

Expresó que siempre ha creído que para poder apoyar a los demás no necesita ser servidora pública, siempre lo ha hecho, “desde muy chiquita mi papá me enseñó ayudar a los demás, me llevaba a dar consulta gratuita a un orfanatorio y eso yo lo aprendí desde muy pequeña, el poder dar algo de nosotros hacia los demás y me ha llenado siempre, se quedan”.

Indicó que desde antes de que su esposo fuera gobernador, siempre ha trabajado en distintas asociaciones y fundaciones y hoy lo hace a través de cafecito con Ivette, y que está apoyando a 80 familias de maestros y maestras artesanas generando empleo.

De igual manera, trabaja en una asociación que se dedica a operar a niños y niñas que padecen labio y paladar hendido, trabajando muy fuerte para poder levantar bandera blanca no sólo en Oaxaca sino en todo el país.

“De verdad les quiero agradecer sus muestras de cariño, decirles a todos mis paisanos y paisanas que como bien saben llevo sangre oaxaqueña, la familia de mi papá es del Istmo de Tehuantepec, del barrio de Santa María, así que Oaxaca lo tengo en mi sangre, lo llevo aquí en mi corazón y siempre, siempre, siempre donde me toque estar en mí siempre tendrán una amiga y una aliada”.

