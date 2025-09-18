¿Por qué la Alerta Sísmica podría no sonar en tu celular en el viernes 19 de septiembre? (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todo el país, en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017. A las 12:00 horas en punto, la Alerta Sísmica sonará en altavoces, radios, televisores y, por primera vez, llegará como notificación a los teléfonos celulares de millones de mexicanos.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), explicó que el sistema de alertamiento en celulares es totalmente gratuito, no requiere conexión a internet ni saldo.

No necesitas internet ni saldo para recibir la Alerta Sísmica en tu celular, pero…

Sin embargo, hay una razón principal por la que algunas personas podrían no recibir la alerta: tener desactivadas las notificaciones de emergencia en su dispositivo celular.

Para asegurarte de que la alerta llegue a tu teléfono, es necesario activar el sistema de alertamiento como lo explicó la titular de la CNPC a Publimetro México.

Revisa que tu teléfono esté listo para recibir la Alerta Sísmica

En equipos Android , se debe ingresar a Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción. En iOS , se debe ir a Configuración > Notificaciones y desplazarse hasta el final para habilitar las alertas gubernamentales.

Otra recomendación es verificar que el celular esté encendido, fuera de modo avión y con cobertura de red al momento del simulacro. De lo contrario, el mensaje no podrá llegar.

Evita alarmarte con la Alerta Sísmica; recuerda que es un simulacro

Este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la cultura de la prevención, por lo que las autoridades piden a la población no alarmarse cuando suene la Alerta Sísmica en sus teléfonos y con ello aprovechar la oportunidad para practicar el plan de evacuación, identificar zonas seguras y reforzar los protocolos de emergencia en escuelas, oficinas y hogares.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 busca que cada vez más personas sepan cómo actuar en caso de una emergencia o un sismo real y se reduzcan riesgos de accidentes. Activar correctamente las alertas de tu celular es clave para estar preparado.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir