¿Por qué la Alerta Sísmica podría no sonar en tu celular en el viernes 19 de septiembre? (11:00 h)

Revisa que tu teléfono esté listo para recibir la Alerta Sísmica
En equipos Android, se debe ingresar a Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción. En iOS, se debe ir a Configuración > Notificaciones y desplazarse hasta el final para habilitar las alertas gubernamentales.
Otra recomendación es verificar que el celular esté encendido, fuera de modo avión y con cobertura de red al momento del simulacro. De lo contrario, el mensaje no podrá llegar.
Evita alarmarte con la Alerta Sísmica; recuerda que es un simulacro
Este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la cultura de la prevención, por lo que las autoridades piden a la población no alarmarse cuando suene la Alerta Sísmica en sus teléfonos y con ello aprovechar la oportunidad para practicar el plan de evacuación, identificar zonas seguras y reforzar los protocolos de emergencia en escuelas, oficinas y hogares.
