¿Por qué dan información que no es real?: Bonilla a Salud (10:45 h))

Oaxaca de Juárez, 18 de abril. Una vez más, el gobierno de Baja California manifestó su desacuerdo en el trato que el Gobierno federal está dando a la información de la situación por casos de Covid-19 en la entidad. Ayer, el gobernador Jaime Bonilla refutó el informe de la Secretaría de Salud (Ssa) sobre las cifras de casos positivos de Covid-19 e hizo un llamado para que actualice sus datos.

Sin hacer referencia directa al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el mandatario dijo: “yo sé que el Presidente está muy preocupado, lo conozco de hace muchos años y es incapaz de dar una información que no es cierta, me consta. Creo que aquí alguien no está diciendo la verdad, y sería bueno que se le dijera ya, de una vez por todas, cómo está la situación para que sepamos a qué atenernos”.

En videoconferencia, dijo no entender por qué los datos publicados en las páginas del Gobierno federal sobre el tema reportan menos datos que los que diariamente Baja California informa.

“El hecho de dar unos números y saber nosotros, aquí en Baja California que no son lo que están reportando en México… yo todavía llegué a pensar que no es un tema personal, de que no estaban al tanto con toda la información, pero ya es consistente, ya es mucha información que, yo considero, está desviada. Aquí en Baja California estamos muy bien informados, no se equivoquen, vamos a decir las cosas como son, duela lo que duela.

“Parece que hay una tendencia, no sé si es por desinformar y dar otros números o porque no tienen la información, o es una combinación de incompetencia y desinformación, pero es muy grave porque a lo largo y ancho del país hay mucha inconformidad con la información que se está haciendo, precisamente en el centro del país y tenemos que llegar a saber cuál está siendo realmente la razón”, aseguró.

En su reporte de ayer, la Secretaría de Salud federal informó 33 decesos y 536 casos positivos en la entidad, mientras que Baja California 72 y 565, respectivamente.

Para Bonilla, la Ssa reporta los números de una semana atrás, por lo que pidió a los expertos que elaboran los reportes que presenten la información en tiempo real: “hay que decir la verdad, porque al menos en Baja California hay más muertos. Omitir la verdad es muy peligroso”.

Asimismo, destacó que la información que presentó el jueves el subsecretario López-Gatell respecto a la movilidad también es incorrecta, luego de acotar que en los centros de trabajo de la demarcación, la movilidad se redujo en 49 por ciento y no en 47 por ciento.

Reiteró que al no presentar la información correcta, se “desestima” a Tijuana y a Baja California, pues dijo que la pandemia de coronaviru se trata de “un serio problema en la comunidad y en la economía de mi estado; siento que si se van a tomar decisiones como las que se están tomando y vamos a basar en esta información una decisión, tiene que estar completa”.

El dato: Hasta ayer se han realizado 52 pruebas entre internos de reclusorios de la CDMX, sin que hasta el momento alguno haya dado positivo.

SE ACELERAN CONTAGIOS. En su conferencia diaria, la Ssa reportó hasta ayer 546 muertes por Covid-19 (60 en las últimas 24 horas) y seis mil 875 casos confirmados (578 más que el jueves).

Además, hasta el momento se han estudiado a 48 mil 365 personas, de las cuales 13 mil 364 se mantienen en calidad de sospechosos, mientras que 28 mil 126 dieron negativo. De los casos confirmados, 20.71 por ciento ha tenido que ser hospitalizado y se encuentra grave y 4.58 por ciento está intubado, es decir, necesita un ventilador.En cambio, cuatro mil 396 casos (63.94%) han sido leves y su tratamiento ha sido ambulatorio.

La Razón/Foto:Especial

Compartir