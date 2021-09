Por incumplimiento del gobierno, hospitales continúan trabajando en condiciones insalubres en la Mixteca (09:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de septiembre. La secretaria general de la subsección 05 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en la Mixteca, Gafi Mozo Aparicio, informó que ante el incumpliendo del gobierno del estado, los hospitales siguen trabajando en condiciones insalubres y las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 5, hasta la tarde de este martes estaban cerradas por falta de personal de limpieza.

“No está el personal de limpieza y los compañeros, médicos, enfermeras, el personal que labora ahí ha tratado de mantener en condiciones salubres el área de trabajo. Porque no es posible, ya que hay procedimientos específicos para desinfectar las áreas, cuando se realiza una actividad o un procedimiento de parte de un médico o enfermera”, agregó.

Refirió que el 30 de agosto el Comité Ejecutivo Seccional número 35 del SNTSA realizó una reunión en la capital del estado, de seguimiento a los compromisos que se pactaron el 18 de agosto con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Agregó que, entre los acuerdos, estaba restablecer al personal de limpieza contratado por una empresa externa, en los diferentes centros de trabajo, dando prioridad a los hospitales, lo cual no se ha cumplido.

Añadió que tampoco se ha resuelto el tema del despido del personal administrativo, el cual es indispensable para cada una de las áreas.

“Se dice que son administrativos, pero eso no se refiere a que son compañeros que realicen actividades de escritorio, de papelería y oficina. Si no que hacen otras actividades, tales como lavandería, cocina, camilleros, agentes de información, oficiales de transporte, promotores…pero están catalogados en ese código, como personal administrativo, porque el pago es menor, para no contratarlos por la actividad que realmente realizan”, reveló.

Señaló que el personal del Secretario de Salud trató de engañarlos al presentarles una tabla en donde se indicaba que ya está restableciendo al 100 por ciento el personal de limpieza y seguridad.

Al comprobar que no se habían cumplido esos y otros compromisos, decidieron recordárselo al mandatario estatal a través de un oficio de fecha 30 de agosto, que es firmado y sellado por el Secretario General de la Sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Constantino Mario Félix Pacheco, así como del secretario de organización y de fianzas.

Mozo Aparicio recalcó que a dicho documento le agregan la remoción inmediata del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, ante la falta de seguimiento y respuesta a todos los compromisos que hizo el gobernador a través de él.

Dijo que el 5 de abril tendrá una reunión con el gobernador del estado, en donde le expondrán sus peticiones.

