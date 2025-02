Por falta de insumos, suspenden servicios en hospital de Tamazola (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de febrero. Jacob López Crespo, delegado sindical de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en el hospital de Santiago Tamazola, informó que desde el lunes suspendieron los servicios en dicho nosocomio por la falta de directivos, material de curación, insumos y reactivos.

“Son indispensables para la atención a la población, los cuales en estos momentos no tenemos. También no contamos con directivos, desde hace buen rato. En el cual ha hecho caso omiso el IMSS-Bienestar. Iniciamos a partir del lunes, con paro de actividades, porque no se cuenta con el recurso”, denunció.

Refirió que el hospital atiende a más de 20 unidades médicas de comunidades cercanas al municipio de Santiago Tamazola, así como del estado de Puebla y Guerrero.

Señaló que, por la suspensión de los servicios, se ven afectados casi 10 mil habitantes del estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

“Pues que atienda a nuestra petición, porque nuestra gente lo necesita, y es un derecho que les corresponde, como lo marca la Constitución, y es un derecho que por el momento se les está dando por migas, por no contar con recursos”, exigió.

López Crespo aseguró que únicamente se está ofreciendo el servicio de Urgencias y Hospitalización, siendo las áreas que están funcionando por el momento, cuyo personal médico y de enfermería se turnan para atender.

Reveló que también se suspendió el servicio de consulta de especialidades, y quirófano, porque su autoclave se encuentra fuera de servicio.

“Tenemos carencia de material médico, falta de mantenimiento de infraestructura del área de hidroeléctrica y máquinas, que están dañadas, están pendientes. Tenemos bastantes pendientes que se tienen que resolver por falta de interés del IMSS que no ha venido a dar el mantenimiento correspondiente, que se le da a cada unidad, así como este y centros de salud”, sostuvo.

Dijo que la población más afectada en esta temporada son los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad, por los cambios de clima que se presentan.

