Por falta de energía eléctrica vecinos del barrio de “La China” bloquean calles (14:35 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de abril. Vecinos del barrio de “la China” bloquean el crucero de las calles JO García y Arista en demanda de la reinstalación de la energía eléctrica en la zona del Centro Histórico.

Los inconformes señalaron que desde ayer no cuentan con el servicio de luz, por lo que exigen a la Comisión Federal de Electricidad que en breve tiempo les reinstale la energía.

Expresaron que en la zona hay varios negocios de comida y que no pueden continuar de esta manera pues sus productos que tienen en los refrigeradores se están echando a perder.

Una señora mencionó que hoy no tuvo clases porque en la academia a la que asiste no tiene luz y por lo tanto no pueden hacer uso de las máquinas.

Dijeron que en repetidas ocasiones han reportado la falla ante la CFE, sin embargo, solo les dicen que ya van a solucionar el problema pero nada, siguen sin contar con la energía eléctrica en sus hogares y comercios desde ayer alrededor de las 7 de la mañana.

Manifestaron que no se van a quitar del lugar hasta que la Comisión les reinstale la luz, incluso dijeron que podrían incrementar el nivel de su protesta.

De igual manera, exigieron a las autoridades municipales mayor seguridad en la zona ya que en los últimos días se han incrementado los robos y asaltos a los transeúntes.

