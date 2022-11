Por congruencia personal que Gabriela Pérez regrese la curul que corresponde al PRI: Javier Villacaña (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. En congruencia, la diputada Gabriela Pérez López debería dejar también la curul que le fue otorgada al Partido Revolucionario Institucional y no de manera personal, expresó el líder estatal del PRI Javier Villacaña Jiménez, tras su renuncia a su militancia priista.

A través de un comunicado, Villacaña Jiménez, lamentó la decisión de Pérez López de renunciar al PRI, en donde pese a su poca militancia dentro del partido, le dieron la oportunidad al otorgárle un espacio por encima de distinguidas militantes de probada convicción.

Este hecho, señaló el líder priista “no fue valorado plenamente por la ahora ex priista quien es su determinación de renunciar a su militancia no tomó en cuenta que la diputación plurinominal se da con base al voto que existe a favor del PRI y no de forma personal”.

Por ello, “en un acto de congruencia personal, la diputada Gabriela Pérez debería también renunciar al cargo legislativo que le fue otorgado por el PRI y dejar que esa responsabilidad lo asuma una priista con convicción, como lo es su suplente”, manifestó el dirigente estatal.

VIllacaña Jimenez, recalcó que “en el PRI sabemos de que todas y todos son importantes, pero nadie es indispensable”, al tiempo de reconocer que existe un priismo histórico y trabajador, comprometido y con una profunda convicción que será la base para que su partido regrese en breve a la senda del triunfo.