Por cobrar equipaje de mano, Profeco coloca sellos de suspensión a Volaris y Viva Aerobús (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Tras no cumplir con la orden de evitar el cobro del equipaje de mano, Viva Aerobús y Volaris recibieron sellos de clausura por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La sanción contra las aerolíneas se concretó en aeropuertos ubicados en San Luis Potosí y Puerto Vallarta, luego de la alerta emitida por las autoridades desde la semana pasada.

Hasta el momento, la medida únicamente ha sido acatada por AeroMéxico; no obstante, se espera su generalización después de la acción de Profeco contra Viva Aerobús y Volaris.

Cabe recordar que el organismo pidió a las compañías no cobrar equipaje de mano a sus clientes, derecho que debe respetarse pese a la compra de boletos de avión con la tarifa más baja.

Cobro de equipaje de mano es abusivo, según Profeco

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, defendió a los consumidores y aseguró que en la Ley está permitido que lleven un equipaje de mano de menos de 10 kilos.

En este sentido invitó a las aerolíneas de México a no ser abusivas y cumplir con las reglas sin “jugar” con los precios, pues esto sólo perjudica la economía de los clientes.

“Hago un llamado a todas las líneas aéreas que operan en México. La tarifa más barata que tengan, la tarifa básica, tiene que incluir forzosamente una pieza por pasajero de equipaje de mano de menos de 10 kilos”, dijo.

“Toda tarifa debe dar el derecho a esa pieza de equipaje de mano. Que no se pasen de rosca las líneas aéreas jugando con las tarifas, tratando de construir estas tarifas en las cuáles por ser tan económicas no se puede subir nada. No está bien, la Ley es muy clara y se ha litigado en las Cortes”, explicó Ricardo Sheffield..

Información de:https://www.radioformula.com.mx/

Compartir