Por aumento de casos de COVID-19, AMLO anuncia mayor apoyo a 7 estados, entre ellos Oaxaca (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta misma noche sostendrá un encuentro privado con autoridades federales, a fin de fortalecer la atención de un segundo grupo de estados afectados por el COVID-19.

Hasta este momento, la atención de la federación se había centrado en los seis estados con más casos a nivel nacional, que son Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, y Baja California, sin embargo, ante el aumento de contagios en otras regiones, se ampliará la atención.

“Ya se hizo una selección de otros estados. Hoy tenemos una reunión en la noche para fortalecer estos estados, se trata de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, ahí tenemos crecimiento de contagios”, informó durante la conferencia matutina de este jueves.

Recordó que este miércoles ya se enviaron ventiladores y equipos a Baja California y Quintana Roo, que son los que faltaban. Y desde la próxima semana se beneficiará a los siguientes siete estados.

En el resto del país, aseveró, “no ha habido el mismo avance de la pandemia, desde luego está extendida en todo el país pero no está creciendo como estás ciudades a las que estamos haciendo referencia. Esto ha permitido, más que nada,que no haya un desbordamiento de la pandemia, que las famosas curvas se mantengan horizontales y no verticales”.

