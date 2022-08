Por “amor”, joven se inyecta sangre de su novio positivo a VIH (16:00 h)

India.-El amor es ciego, incondicional y, a veces, no conoce fronteras. Sin embargo, esta joven de Assam, a 2.000 kilómetros de Nueva Delhi, en India, llevó las cosas a otro nivel. Una adolescente de 15 años del distrito de Sualkachi se inyectó sangre de su novio, que era VIH positivo. La chica afirmó estar profundamente enamorada de un joven y arriesgó su vida por ello.

La menor conoció al chico en Facebook y se enamoró de él. Se dice que el joven que proviene de Satdola en Hajo es VIH positivo y la «pareja» se enamoró en un lapso de tres años. Eran inseparables, según la niña. También afirmó que se había escapado con su novio tres veces y que también sabía sobre su estado serológico positivo.

La niña extrajo la sangre de su novio a través de una jeringa y se la inyectó en el cuerpo. Mientras tanto, la policía de Hajo, una ciudad de India, arrestó al adolescente y la niña está bajo observación médica.

El chico instó a la chica a que no se inyectara su sangre, pero ella no se movió. «No me importa lo que me pase», dijo la joven de 15 años. «Ahora solo quiero que lo liberen lo antes posible», agregó.

Además, la niña se hizo una prueba dos veces para saber si se había infectado. Afirmó que no fue a recoger el primer informe de la prueba. Obtuvo un resultado negativo la segunda vez.

Según expertos y estadísticas oficiales del estado donde se produjo el particular caso, las infecciones por VIH a través de jeringas representan sólo el 5% de los casos totales.

La principal causa de infección en el estado de Assam es sexual, con el 86% de los casos reportados. mientras que la transmisión a través de jeringas y agujas representa el 5,24%, según datos oficiales revelados por la Asociación de Control de Sida de Assam.

Del 86% de los casos reportados por transmisión sexual, el 82% se dio en casos de relaciones heterosexuales, mientras que el 4% restante fue en relaciones homosexuales o bisexuales.

