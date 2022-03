Ponen yeso a paciente en el IMSS y no se puede quitar su chamarra; historia se hace viral (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Una mala praxis médica puede generar diferentes tipos de inconvenientes, tal y como le sucedió al joven Axel Fernando, quien tuvo problemas al momento de que le colocaron un yeso en una clínica del IMSS. Esta es la historia.

A través de redes sociales, el nombre e historia de Axel Fernando se ha hecho viral después de que en su Twitter publicara una mala experiencia que tuvo en el IMSS después de un accidente en motocicleta.

En su publicación, Axel le reclamó al IMSS el procedimiento que le realizaron de la siguiente manera: “Mames (sic) IMSS, le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela”, a la par de adjuntar una foto en la que se puede ver el yeso de gran tamaño en su mano, lo cual imposibilitaría quitarse su prenda.

Tras su publicación, algunas personas se mostraron incrédulas del procedimiento que le habían realizado, otras se rieron, criticaron al IMSS o le recomendaron que fuera a otro hospital, pues el yeso que tenía colocado no era correcto.

En las actualizaciones posteriores de este caso, el joven afectado aseguró que, gracias a tener un seguro de cobertura amplia por su motocicleta, pudo ir a un médico particular y lo operaron; sin embargo, las solicitudes hacia el IMSS siguieron, pues también pidió que le hicieran efectiva su respectiva incapacidad tras lo sucedido.

