Policía Municipal detiene a tres personas por falta administrativa, una de ellas es señalada de cometer, presuntamente, robos en el barrio del Marquesado (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo. Policías municipales del Grupo Urbano de Fuerzas Especiales (GUFE) realizaron la detención de tres personas por causar escándalo en la vía pública en calles de la colonia Santa María, del barrio del Marquesado.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, Raúl Ávila Ibarra, dio a conocer que la detención se llevó a cabo este viernes a las 00:30 horas.

Al realizar labores de prevención del delito en dicha colonia y circular en la calle Juan Escutia, una persona adulta mayor les solicitó ayuda, al señalar a tres sujetos que se encontraban cerca de su vivienda, como quienes causaban escándalo y habían pateado su puerta de manera insistente.

Ante ello, se dirigieron a las tres personas, quienes en todo momento se mostraron agresivas e insultaron a los elementos, argumentando que se encontraban frente a la vivienda de uno de ellos.

Al no acatar la recomendación de no alterar el orden público, procedieron a la detención de quienes dijeron llamarse Eliut G. M., de 34 años de edad; Alejandro B. S., de 38 años de edad, y Alejandro M. C., de 48 años de edad, por una falta administrativa, así como también fue asegurada una motocicleta que se encontraba junto a ellos, la cual no cuenta con reporte de robo.

Denunciado en redes sociales

El secretario, Ávila Ibarra, dijo que, al verificar su identidad en la Unidad de Análisis de esta Secretaría, se estableció que Eluit N., fue denunciado el jueves en redes sociales por vecinos del barrio del Marquesado, ya que presuntamente ha cometido diversos robos domiciliarios y asalto a transeúnte en las colonias de esa zona.

En ese sentido, agradeció a la ciudadanía la denuncia pública, al compartir información para lograr la detención del sujeto, como una medida de prevención.

“La denuncia ciudadana es el mejor antídoto para contrarrestar cualquier condición atípica que pueda ser constitutiva de delito”, señaló.

De igual forma, invitó a las personas que hayan sido víctima de los detenidos, para acudir al Ministerio Público y presentar la denuncia penal correspondiente.

