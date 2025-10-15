Policía Municipal detiene a grupo de personas por el presunto delito de amenazas (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de cinco personas, al ser señaladas como presuntas responsables del delito de amenazas.

La intervención de elementos de la Dirección de Proximidad Social ocurrió el lunes a las 13:55 horas, luego que una vecina de la agencia de San Martín Mexicápam solicitó apoyo al C-4 al indicar que un grupo de personas la desalojaba de su local de venta de comida ubicado en calle Mixcóatl y avenida Montoya, de dicha agencia.

Al presentarse al lugar, los elementos contactaron con una mujer de 60 años de edad, quien señaló a cuatro hombres y una mujer que se hallaban al interior de su establecimiento, como quienes momentos antes la habían agredido verbalmente, así como le lanzaron diversas amenazas.

La ofendida dijo que hace unos días pidió un préstamo de dinero en efectivo y al atrasarse con un pago, los sujetos llegaron de manera violenta para agredirla, al mismo tiempo que sacaron varias cosas de su local para lanzarlas a la calle.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención de quienes dijeron llamarse Óscar F. P. L., de 52 años de edad; Ricardo C. L., de 41 años; Josué S. L., de 38 años; Patricia J. R. G., de 29 años y Sergio G. M., de 31 años de edad.

Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Vecinal garantiza la integridad de las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez.

