Pobladores de Playa Brasil manifiestan inconformidad por estudios de ASIPONA (22:35 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 20 de noviembre. Pobladores del Núcleo Rural Playa Brasil externaron su inconformidad ante los estudios que la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz (ASIPONA) pretende realizar en la zona, sin que hasta el momento se haya informado de manera oficial qué tipo de proyecto se desarrollará.

Los habitantes señalaron que desconocen cómo estas acciones podrían afectar su ecosistema, particularmente la laguna y los manglares, además de su propio patrimonio.

De acuerdo con los pobladores, esta falta de información los deja en un estado de indefensión, ya que no cuentan con datos claros sobre los alcances e impactos del proyecto.

Indicaron que, pese a solicitar diálogo y transparencia, no han recibido documentación ni explicación formal por parte de la autoridad portuaria, lo que incrementa la preocupación en la comunidad.

Los habitantes recordaron que Playa Brasil ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años, tanto en infraestructura restaurantera como en la llegada de turismo nacional e internacional, gracias a la belleza de sus playas y su riqueza natural.

Advirtieron que cualquier proyecto mal planeado podría poner en riesgo este desarrollo sustentable que ha beneficiado a la región.

Finalmente, los pobladores afirmaron que están dispuestos a defender sus tierras y su entorno natural ante cualquier intento que vulnere sus derechos o afecte el equilibrio ambiental.

Señalaron que continuarán organizándose para exigir que ASIPONA informe de manera clara y transparente los alcances del proyecto que pretende ejecutar en Playa Brasil.

