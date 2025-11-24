Pobladores de Llano Grande bloquean la Panamericana 190 para exigir obras prometidas (09:20 h)

Edwin Meneses

Santa María Jalapa del Marqués, Oax. 24 de noviembre. Habitantes de la Agencia Municipal de Llano Grande bloquearon este lunes la carretera Panamericana 190, a la altura de su comunidad, para exigir a la presidenta municipal, Leticia Sibaja Mendoza, el cumplimiento de las obras comprometidas durante su campaña.

Los manifestantes señalaron que, pese a las reiteradas solicitudes, las autoridades municipales no han atendido las necesidades básicas de infraestructura, motivo por el cual decidieron iniciar esta protesta como medida de presión para ser escuchados.

El bloqueo, instalado desde tempranas horas, afecta la comunicación entre varios municipios del Istmo y la capital del estado, generando retrasos y complicaciones para automovilistas y transportistas que circulan diariamente por esta importante vía.

Los inconformes advirtieron que mantendrán el cierre carretero hasta obtener una respuesta concreta y un compromiso formal por parte del Ayuntamiento para atender las obras pendientes en la comunidad.

