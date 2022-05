Pobladores de Buena Vista retienen dos patrullas de la policía municipal de San Juan Guichicovi (17:00 h)

Edwin Meneses

San Juan Guichicovi, Oax. 26 de mayo. Habitantes de la agencia municipal de Buena Vista perteneciente a San Juan Guichicovi, mantienen retenidas desde ayer dos patrullas de la policía municipal para exigir a su Presidente, el doctor Heberto Luis Zacarías, rendición de cuentas de los ramos 28 y 33, así como la entrega de apoyos de programas sociales como el de empleo temporal.

Lorenzo Zacarías López y Roberto Hernández Velásquez habitantes de esta agencia, señalaron que las patrullas fueron retenidas toda vez que ayer tenían programada una reunión con el alcalde pero éste no se presentó y en su lugar envió a unos concejales.

“Nosotros hacemos la comunidad, no se por qué nos excluyen, debería ser todos hijos o todos entenados, el presidente no ha venido a dar la cara, no sé qué miedo nos tiene, no nos quiere atender”, expresaron.

A los concejales se les exigió la presencia del edil debido a que era necesario que éste rindiera un informe de los recursos de los ramos 28 y 33 fondo 3 y 4, y los ingresos que percibe el ayuntamiento.

Al mismo tiempo, que informe la cantidad de recursos que le corresponde a cada agencia municipal para la ejecución de obras.

Denunciaron que el Presidente Municipal Heberto Luis Zacarías, no ha tomado en cuenta a todos los habitantes cuando llegan los programas de empleo temporal y únicamente beneficia a un solo sector y organización como es el PRD.

Enfatizaron que el alcalde debe llamar a una mesa de trabajo con las agencias, caso contrario estarían tomando el palacio municipal o bloqueando la carretera Transístmica.

