Platanito marca precedente: “no soy culpable, soy inocente y simplemente conté un chiste” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. Sergio Alejandro Verduzco, mejor conocido como Platanito, mantiene su paso en la comedia pese a los señalamientos y polémicas que en ocasiones provoca su estilo para hacer reír.

El comediante, DJ e influencer charló sobre la demanda que ganó al señor Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar. La muerte de la joven fue un suceso mediático tras hacerse viral una fotografía en donde se la observaba parada a un lado de la autopista Monterrey antes de ser reportada como desaparecida.

El padre Debanhi acudió ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) en diciembre de 2022 para acusarlo de hacer chistes sobre su hija.

Platanito marca un prededente al ganar demanda por chiste (Foto: Cortesía)

El payaso de adultos, dijo en su defensa, que nunca se burló de la muerte de la joven, sino del veredicto por parte del gobierno.

“Toda la gente cree que mi show está basado en humor negro, la verdad no. Han sido dos chistes que he tenido: uno que fue el de la guardería (ABC), que duró muchísimos años todo ese hate. Después lo de Monterrey, que aclaré: yo no ataqué ni me burlé de la muerte de ninguna persona. Me burlé del veredicto que había dado el gobierno, que habían dicho que la niña murió ahogada. Y dije: ¿Cómo muere?’, fíjate en mi chiste, fue: ¿Qué desafortunada muerte de esta niña? ¿Cómo muere? Ahogada. ¿En dónde? En Monterrey, donde no hay agua, más no me burlé de ella”, explicó.

<i>“Aunque no quiera, pero haga cosas buenas o malas, pues van a hablar de mí ¿Qué pueden decir de Platanito que no sea verdad?, yo creo que nada. No es mi intención herir, yo no soy el culpable y responsable de todo lo que sucede en el mundo, de la injusticia y la impunidad que vivimos en este país”.</i> — Platanito

Platanito resaltó cómo tomó la resolución al pleito legal, “la Conapred me demandó. Bueno, el papá de la niña, que creo que no es el papá, pero bueno, él me denunció ante la Conapred. Mis abogados se pusieron al pendiente de todo este caso. Acaba de salir la resolución. No tengo nada que perder, no soy culpable, soy inocente, simplemente conté un chiste. Entonces, es como decir, ya ven, no pasa absolutamente nada. Soy comediante y no estoy atacando a nadie”.

Parte de una generación que se popularizó antes de la llegada de las redes sociales, asumió que se siente parte de los nuevos creadores de la comedia.

“Llevo tantos años que pareciera que, a pesar de que tengo 52 años, soy de los nuevos. Soy de la generación de los viejos comediantes. Es un orgullo que se fijen y que se inspiren en Platanito para hacer esta nueva comedia. Payasos que antes eran payasitos de la calle, hoy son triunfadores. Vean a Brincos Dieras cómo le está yendo. Digo, yo por decir un chiste de La Guardería, ¿cómo me fue? Él hace otras cosas y no pasa nada. Somos amigos porque también la gente cree que somos enemigos”, compartió.

Platanito y Adrián Marcelo

Platanito retomó el tema de la generación de cristal y la doble moral, “es lo que está pasando ahorita con Adrián Marcelo. Atacaron a Adrián Marcelo y mírenlo ahorita, es un éxito y llena los teatros. A lo mejor fue muy cruel en su comedia, pero es comedia lo que estaba haciendo. Ahora, resulta que los comediantes somos peores que los delincuentes. Mira a un delincuente, no le pasa nada y hasta se hacen héroes, ¿no? Mientras que a los comediantes nos están atacando”.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir