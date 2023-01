Los Diegos, Luna y Calva nominados por Andor y Babylon, respectivamente, se quedaron solo en la terna de esta ceremonia en la que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, buscaba recuperar el glamour y la credibilidad del gremio cinematográfico, luego de un atropellado 2022 que los llevó a realizarse a puerta cerrada, sin público y sin transmisión televisiva.

La hora del show inició con la recepción de Jerrod Carmichael; apoyado en la comedia dijo que “ser de raza negra es lo que me trajo hasta aquí”, haciendo referencia a los actos de racismo que se hicieron evidentes en 2021 por parte de los miembros votantes organizadores, los cuales no contenían a ninguna persona de raza no blanca.

Pronto iniciaron las premiaciones de la noche y fue Ke Huy Quan, el primero en recibir un Globo de Oro luego de las polémicas, ésto en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Película por su trabajo en la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo.

Rápidamente, Angela Bassett sumó un segundo Globo de Oro a su carrera, ahora como Mejor Actriz de Reparto en una Película por su interpretación de la Reina Ramonda en la cinta de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

“Nos alegra saber que esta serie histórica de Black Panther, es parte del legado de Chadwick. Le mostramos al mundo cómo se ve la unidad, el liderazgo y el amor de los negros, detrás y frente a la cámara”, compartió la actriz.

Posteriormente, Jennifer Coolidge subió al escenario y dio una muestra de comedia frente a los invitados quienes aplaudieron y rieron junto con ella y escucharon atentos el premio a la primera categoría de la noche para la televisión.

El ganador a Mejor Banda Sonora Original fue para Justin Hurwitz gracias a su trabajo en Babylon, cinta que le valió su cuarta nominación y también su cuarta victoria en los Globos de Oro.

La canción Naatu Naatu de la cinta hindú RRR, ganó a Mejor Canción Original y también superó a la cinta del mexicano, Guillermo del Toro, Pinocho, en la que representó la segunda de sus tres nominaciones a los Globos de Oro.

El mexicano Diego Calva nominado a Mejor Actor en una Película Musical o Comedia por su papel en Babylon, fue derrotado por Colin Farrell.

El segundo premio para Everything everywhere at once llegó durante la noche, de la mano de Michelle Yeoh en la categoría de Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia .

Finalmente en su tercera y última oportunidad para lograr un premio, la cinta Pinocho se llevó la categoría de Mejor Película Animada.

“Estoy muy feliz, más que por cualquier cosa, por estar juntos. ¡Algunos de nosotros estamos ebrios!”, inició entre risas Guillermo del Toro, “Es bueno ser desobediente, es bueno no seguir órdenes. La mayoría de los Pinocho dice que si te transformas en niño de carne y hueso entonces eres verdadero, y yo no creo en esa transformación. Yo creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, agregó.

“Es un gran año para la animación, la animación es cine, no solamente son películas para niños, es un formato”, finalizó el tapatío.

Austin Butler se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor por su interpretación como el Rey del Rock en la cinta biográfica Elvis.

La noche siguió su curso y Zendaya ganó la categoría de Mejor Actriz en una Serie de Drama para la Televisión por Euphoria, sin embargo no estuvo presente.

Cate Blanchett se llevó el Globo de Oro a la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en el filme TÁR.

En esta ocasión el premio a Mejor Película de Habla No Hispana, fue para el filme de Santiago Mitre, Argentina,1985.

En su 20 nominación a los Globos de Oro, Steven Spielberg sumó su tercera victoria como Mejor Director por la cinta The Fabelmans.

The White Lotus ganó en la categoría de Mejor Serie, Miniserie o Película para la Televisión.

The House of Dragon se llevó el premio a Mejor Serie de Drama, a su vez que Abbott Elementary ganó a Mejor Serie Musical o de Comedia.

En la recta final de la noche con las dos principales categorías de los Globos de Oro, The Banshees of Inisherin se llevó el premio a Mejor Película de Comedia o Musical.

Finalmente de las manos del cineasta Quentin Tarantino, la categoría a Mejor Película de Drama fue entregado por la cinta The Fabelmans a Steven Spielberg, en su segundo galardón de la noche.