Pie diabético, principal causa de ingreso hospitalario en pacientes con diabetes mellitus: SSO (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. El pie diabético constituye la causa más frecuente de ingreso hospitalario de las personas adultas con diabetes mellitus tipo dos, así también esta afección incrementa el riesgo de amputación de las extremidades y el deterioro de la calidad de vida de los pacientes.

Ante lo cual, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la población a acudir al médico a chequeos rutinarios para verificar el estado de salud, y para quienes tienen el diagnóstico de la enfermedad deben mantener bajo control los niveles de azúcar para evitar complicaciones, esto se logra a través de una alimentación equilibrada, evitar ingerir niveles altos de endulzantes, grasas y procesados, realizar ejercicio diariamente y en su caso no abandonar el tratamiento.

La dependencia indicó que, durante el primer mes del 2022, en la plataforma única del Sistema de Vigilancia Intrahospitalaria de Diabetes (IVENTA) se registraron un total de 22 casos nuevos de diabetes mellitus, de los cuales 14 corresponden a varones, en tanto ocho son mujeres. Sin reporte de muertes.

Por Unidad Hospitalaria, 12 fueron notificados por el Hospital General de Cuicatlán, seis por el General “Doctor Aurelio Valdivieso” y cuatro por el General de Pochutla.

Siendo las principales causas de ingreso hospitalario en un 27.27% pie diabético, en un 13.64% procesos infecciosos y mismo porcentaje de hiperosmolar (alteración de la conciencia, confusión y deshidratación extrema) y en un 9.09% procesos quirúrgicos, por mencionar algunos.

La institución detalló que la diabetes mellitus también representa un alto gasto económico de las familias, puede provocar complicaciones micro y macro vasculares como la retinopatía (daño en los vasos sanguíneos del tejido ubicado en la parte posterior del ojo -retina-), insuficiencia renal y es una de las principales causas de hospitalización y muerte por COVID-19.

Durante la última década esta patología se ha colocado dentro de las cinco principales causas de mortalidad en las y los oaxaqueños, afectado principalmente a las Jurisdicciones Sanitarias de Valles Centrales e Istmo.

La institución explicó que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente o no utiliza eficazmente la insulina (hormona que regula la glucosa en la sangre), en su etapa inicial no manifiesta síntomas, por lo que para una detección oportuna es recomendable acudir periódicamente a revisión a su unidad de salud más cercana.

