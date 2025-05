Piden liberación de médico involucrado en feminicidio de Hana Ali en Huajuapan (10:30 h)

Saúl Salazar

Huaujuapan de León, Oax. 6 de mayo. Un grupo de personas se manifestó ayer lunes en el corredor del Palacio Municipal de Huajuapan de León, para exigir la liberación del médico Edwin S.M., quien se encuentra en prisión por el presunto delito de Preservación de Indicios y Evidencias en el lugar de los Hechos y Encubrimiento, derivado de las investigaciones por el feminicidio de Hana Ali R.S., cometido el 24 de abril en Huajuapan de León.

Una de las manifestantes, quien omitió su nombre por temor a represalias, compartió que acudieron con cartulinas para que dejen en libertad al médico.

“Queremos que nos hagan caso, que ya agarraron al culpable que haga su trabajo. Nosotros venimos pacíficamente, no ofendemos a nadie, solo queremos libertad y es lo único que queremos para nuestro doctor”, indicó.

Refirió que en la protesta participaron pacientes del médico, con domicilio en agencia El Carmen, colonias San Rafael y Alma Mixteca, entre otros, asentamientos de Huajuapan de León.

Aseguró que el galeno brindaba atención médica hasta los domicilios, que en algunas ocasiones lo hacía de manera gratuita y regalaba el medicamento, porque el paciente o familia carecía de recursos, pero en otras, después recibía el pago.

“Lo que pedimos es que nos lo dejen en libertad, por el apoyo que nos da, sino a todos. No es una amenaza, pero hemos protestado de manera pacífica, entonces si no nos hacen caso, tomaremos otras medidas, no es una amenaza, pero si queremos justicia para él”, expresó.

Aseveró que el médico Edwin es querido por el trabajo que realizó, además de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, debería volver a verificar la información que según investigó, porque podría ser falso del delito que lo acusan.

