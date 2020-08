Piden ayuda despedidos de RMV: Raúl Torres Salmerón (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Sin Límites.

Piden ayuda despedidos de

RMV; el plan Puebla 500

*El Gobierno de Puebla Capital ha quedado a deber: Polo de Lara

El pasado sábado los despedidos Injustificadamente por el entonces Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, informaron sobre su actual situación y piden nuevamente la intervención y la ayuda del actual mandatario Miguel Barbosa Huerta.

Participaron algunos invitados, entre ellos Norberto Amaya Aquino de PNC; Luis Soriano Peregrina, Ex Subsecretario de Prevención del Delito y Derechos Humanos y Marco Antonio Manzano Ramírez, Representante del Grupo en Digna Resistencia.

Se comentó que hay violación a los derechos humanos por el esquema de edadismo, neologismo que significa discriminación por edad, pues son en su mayoría personas mayores.

La denuncia presentada el 23 de marzo ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, puede ampliarse con la participación de jubilados y pensionados del Gobierno del Estado. Ya fueron notificados el 17 de agosto pasado, para que presenten pruebas.

El sábado se cumplieron cinco meses de la suspensión de asambleas por la pandemia, sin embargo por su situación económica y ser un grupo vulnerable pide la ayuda del Gobierno, aunque mencionan que han sido atenidos durante la pandemia por el Director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Jorge Armando Dávila.

Comenta Manzano que ya es insostenible la situación por la crisis económica de las familias afectadas, los créditos adquiridos y el pago de abogados. Requieren atención médica, por lo cual piden, siempre enfatizan con respeto, al Gobierno del Estado, que se reanuden las actividades en los tribunales del Trabajo, la Junta Local de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje del Estado.

La lucha de los despedidos por Moreno Valle lleva ya cinco años y cinco meses.

GOBIERNOS HAN QUEDADO A DEBER

A nombre del Grupo Puebla 500, Leopoldo de Lara Varela, Presidente Consejero, presentó un plan de reactivación económica, a propósito de la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus y señaló que los gobiernos de Puebla Capital han quedado a deber a la ciudadanía.

El proyecto del G500, presentado de manera virtual acompañado de cerca de 30 integrantes, sería a través del impulso a la infraestructura al aprovechar las ciclopistas, los distribuidores inteligentes, la construcción de la Central de Abasto del Sur y un programa de dignificación de mercados.

Estos son los planes del Grupo Puebla 500:

-Para rescatar a Puebla y mejorar la movilidad urbana, promoverán la instalación de empresas en las 17 Juntas Auxiliares para la diversificación económica y lograr que el desarrollo llegue a los más necesitados.

-En el Municipio de Puebla, los gobiernos de todos los partidos políticos que han pasado, han quedado a deber. El presupuesto alcanza, no es menor, pero no hay planeación eficaz, porque el Plan de Desarrollo no se lleva a cabo.

-El Grupo Puebla 500 es una alternativa para rescatar Puebla, nos estamos preparando para no improvisar y competiremos por la alcaldía de Puebla.

-La Central de Abasto del Sur es un espacio de oportunidad. Los viejos mercados municipales hay que renovarlos y convertirlos en mercados inteligentes.

-Debido a la crisis económica que provoca la pandemia que azota al mundo, hay que invertir en infraestructura para generar empleos y dar oportunidades para los poblanos.

-Recuperar áreas verdes mediante el aprovechamiento de remates visuales de circulación vehicular y peatonal, taludes y zonas de reforestación urbana, para concesionarlas al sector privado con reglamentación clara y mejorar la imagen de la ciudad.

-Creación de un estacionamiento inteligente subterráneo con gran capacidad en el Paseo Bravo.

-Tener otra alternativa al transporte público, con el uso de los vagones eléctricos, acoplados con otros para conformar una especie de autobús o tren sobre ruedas y aprovechar la red en las ciclopistas existentes.

Participaron además de Leopoldo de Lara, Jaime Luis Ramírez, Consejero de Infraestructura; Lauro Cabrera Oliver, Consejero de Movilidad; Antonio Rivera Díaz Lombardo, Consejero de Mercados y Abasto y múltiples integrantes del organismo.

Son las opciones, producto de estudios de expertos y técnicos que planean soluciones para la problemática de Puebla Capital, adecuadas a la realidad económica del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

En fin, como escribió Andrés Ixtepan Hernández (México, 1995), en su poema Despedidas:

Poco a poco te vas volviendo inmune

a las despedidas,

no es que dejen de importarte,

pero vas tomando conciencia

de tu capacidad para reponerte

y salir adelante.

raultorress@hotmail.com

