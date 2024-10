Pide Sheinbaum “que le regresen su programa” a Macalpin (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de ictubre. Después de que el conductor de televisión, Gustavo Macalpin, fue despedido durante una emisión en vivo, presuntamente por criticar al esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posicionó al respecto y hasta pidió el regreso al programa del conductor.

“Que le regresen su programa no. Le pregunté a Marina (del Pilar, gobernadora de Baja California), me dijo que obviamente no está de acuerdo, evidentemente es una decisión del director de canal 66, de Baja California”, comentó.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fijó su posición respecto al tema, y resaltó que si la razón de su despido fue porque habló mal del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, “o de alguien, pues no es correcto desde mi punto de vista”, dijo.

En tanto, la viralización del momento en que el conductor de televisión fue despedido, ha sido duramente criticado, por lo que usuarios de las redes sociales, han calificado el momento como una censura a la libertad de expresión.

24 Horas/Foto: Facebook / Cuartoscuro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir