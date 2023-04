Pide PAN a Jara Cruz dejar de amenazar a ediles de oposición (18:20 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 18 de abril. Ante el señalamiento público del gobernador Salomón Jara Cruz al presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Luis Armando Olivera López sobre su resistencia a la construcción de la Planta de Residuos Sólidos en San Lorenzo Albarradas, la presidenta Estatal de Acción nacional (PAN) Perla Woolrich Fernández pidió al mandatario no amenazar a los ediles de oposición.

Y es que durante la presentación de la construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), Jara Cruz denunció a Olivera López de obstaculizar ante las autoridades municipales de San Lorenzo la construcción de la obra, “Quiero decir aquí con mucha claridad, que no voy a permitir como gobierno que se interpongan intereses particulares para resolver un grave problema, una crisis que nos ha venido afectando desde hace tiempo”, sentenció refiriéndose al edil.

“Vamos a continuar con esta obra independientemente de las resistencias, es un asunto que tiene que ver con la salud pública, y por eso tenemos que atenderlo en contra de Luis Armando Olivera López”.

“Yo le quiero pedir que se abstenga de querer obstaculizar o querer hasta engañar o amenazar a las autoridades de San Lorenzo Albarradas”, expresó el Mandatario.

Ante ello, Woolrich Fernández, señaló, “El gobernador tuvo la desfachatez de amenazar, lo que no debe hacer una persona importante, a nuestro compañero Armando Olivera López, del partido Acción Nacional, ya que cada municipio tiene su propia autonomía”,

Por lo que la panista le pidió al edil no le tenga miedo, “Que los presidentes municipales no le tengan miedo a Salomón Jara o cualquier funcionario que se crea muy grande, es igualito a nosotros, quítenle la vestidura y lo verán encuerado y no es más que hombre como cualquier otro, con las mismas necesidades, con las mismas miserias”.

“Pero que no se le suba y que vaya a ver un Ayuntamiento para regañarlo porque no le permitió instalar ahí el basurero”, finalizó.

